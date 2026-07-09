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65歲男非法居住亞州國家森林8年 遭查獲遺留千磅垃圾

記者顏伶如／即時報導
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位於亞利桑納州唐托國家森林內的營地。(路透資料照)
位於亞利桑納州唐托國家森林內的營地。(路透資料照)

根據法院紀錄，65歲男子蓋茨(Mark Gatz)涉嫌在亞利桑納州唐托國家森林(Tonto National Forest)非法居住八年，林務機關人員在蓋茨搭建的一處營地發現估計共1000磅的垃圾與廢棄物品，包括輪胎、塑膠袋、鋁罐等。美國林務署(US Forest Service)官員說，廢棄物品數量大到令人傻眼，是迄今任何森林違法居住案件垃圾最多的案例之一。

位於旗桿市(Flagstaff)的聯邦區域法院紀錄顯示，今年6月底被捕之後，蓋茨遭到在聯邦管制森林生火、非法居住、亂丟垃圾等18項罪名起訴，6日已經認罪。林務署表示，蓋茨對調查人員供稱，過去八年來一直住在國家森林裡。

法院對蓋茨處以三個月緩刑、支付20元刑事罰金。他承諾不再進入亞利桑納州國家森林也不再使用大麻，換取免除原本要付給林務署的5000元賠償金。

聯邦檢察官畢柏斯(Camille D. Bibles)在起訴書指出，蓋茨因為長期在國家森林非法露營以及生火而多次收到傳票與警告，成為六張聯邦逮捕令的緝拿目標。

林務署人員諾頓(Michael Norton)指出，今年5月現場勘察時發現蓋茨其中一處營地垃圾與廢棄物達1000磅，散布於隸屬於林務局的半英畝土地上，對國家森林造成永久破壞。

調查人員還找到自行車架、夾板、機油、木材及55加侖鐵桶，蓋茨使用這些物品做為臨時茅屋的主要結構。蓋茨打造數個火坑，其中一個地點有能放10個到12個平底鍋的烹飪平台。

蓋茨對調查人員坦承，知道森林有禁止生火的規定，但每天早晚都會生火煮東西吃。調查人員說，蓋茨的營火有時處於無人看管狀態，存有引發森林大火的風險。

精華 FAQ

  • 法院紀錄顯示，65歲的蓋茨自稱已在唐托國家森林內居住8年，期間持續搭建營地、露營與生火，因而多次遭到林務機關警告與傳票。

  • 調查人員在半英畝土地上的營地發現約1000磅垃圾與廢棄物，包括輪胎、塑膠袋、鋁罐、機油、木材和鐵桶，並指出已對國家森林造成永久破壞。

  • 蓋茨在6日認罪後，被判3個月緩刑並支付20元刑事罰金，另外承諾不再進入亞利桑納州國家森林，也不再使用大麻，以換取免除5000元賠償金。

亞利桑納州 蓋茨

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