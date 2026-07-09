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普拉特納退選 誰將代表民主黨挑戰參議員席次？

記者顏伶如／即時報導
民主黨緬因州聯邦參議員候選人普拉特納(Graham Platner)8日宣布退選...
民主黨緬因州聯邦參議員候選人普拉特納(Graham Platner)8日宣布退選。（路透）

性侵指控風暴越演越烈、黨內同僚接連取消背書，民主黨緬因州聯邦參議員候選人普拉特納(Graham Platner)8日宣布退選。CNN 9日分析，民主黨內部對於找誰披掛上陣挑戰尋求任期「六連霸」的共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)尚無共識，緬州席次攸關民主黨能否在期中選舉拿下參院多數，民主黨陣營思索如何推舉出頂級人選，焦慮感不斷上升。

根據緬州州法，民主黨必須在7月27日下午5時之前推派替補人選。截至9日上午為止，已經宣布爭取民主黨提名或可能加入選戰的競爭者，包括前任州參議會議長傑克森(Troy Jackson)、前任緬州衛生主管沙阿(Nirav Shah)、州務卿仙娜‧貝洛斯(Shenna Bellows)。三人都在不久之前舉行的州長初選落敗。

傑克森與貝洛斯都形容自己屬於進步派民粹主義路線，沙阿政治立場相對溫和，被認為可能具有跨黨派吸引力。傑克森、沙阿都已經宣布爭取民主黨提名。

民主黨籍的緬因啤酒公司(Maine Beer Company)創辦人克萊班(Dan Kleban)8日也宣布參選。

消息人士說，普拉特納打電話給長期盟友州眾議員瓦莉‧蓋格(Valli Geiger)，鼓勵她在他退選之後接棒參選。

58歲的傑克森在緬州進步派裡頗有知名度，角逐州長初選時曾跟普拉特納、佛蒙特州資深聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)同台造勢。傑克森曾是共和黨員，2016年投票給桑德斯。

CNN分析，傑克森昔日意識型態恐讓某些民主黨人產生顧慮，例如州參議員任內曾投票反對同性婚姻合法化以及反對墮胎。

曾任緬州疾管中心主任的沙阿，州長初選以排名第二落敗。他在9日發表聲明說：「這場選舉不是跟某個人或某個席次有關，而是跟所有普通緬因州人都有關。」

身為州務卿的貝洛斯曾在2021年國會暴動事件後，宣布川普沒有資格列入2024年緬州選票。她在2014年選舉就曾跟柯林斯交手，得票率落後30%而失敗。不過，支持者說，如今狀況已變得不可同日而語。

曾任加州聯邦眾議員波特(Katie Porter)幕僚長、先前參加民主黨緬州國會第二選區初選失敗的伍德(Jordan Wood)，9日啟動爭取民主黨提名的競選活動，並說未來選舉資金將來自草根捐款，不靠企業贊助。

精華 FAQ

  • 他因性侵指控持續發酵，加上黨內同僚接連取消背書，選情急速惡化，最終在8日宣布退選，讓民主黨必須緊急尋找替代人選。

  • 根據緬州州法，民主黨必須在7月27日下午5時之前完成替補人選推派，否則將影響能否正式派人角逐這個關鍵參議員席次。

  • 目前浮現的人選包括前州參議會議長傑克森、前衛生主管沙阿、州務卿貝洛斯，以及啤酒公司創辦人克萊班；另有消息指普拉特納曾鼓勵蓋格接棒參選。

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