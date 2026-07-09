時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

好市多（Costco）。 （美聯社）

華爾街日報8日報導，可靠又經驗豐富的資深員工是量販業者好市多 (Costco )的秘密武器，好市多以高過大多數零售業者的優厚待遇與福利，除了盡量留住時薪制資深員工，還設立「文化教練」(culture coach)職位擔任新進人員的傳承導師。資歷近40年、領取最高時薪32.90元的亞利桑納州土桑(Tucson)60歲結帳員巴札爾(Tony Barzar)，401(k)退休帳戶存款已經超過100萬元。

巴札爾透過好市多取得的員工醫療保險，普通門診自付款(co-pay)15元，專科門診25元，低於全美平均花費。2009年，巴札爾為家人買下三房兩衛、有游泳池的房子，過去十年裡全家兩次到歐洲旅遊。

他說，沒有想到今天能跟家人過著這樣的日子，「我是可以退休，但退休之後能做什麼呢？好市多一直對我很好」。

曾短暫就讀社區大學的巴札爾，離開學校後在雜貨店工作，1986年在好市多前身Price Club負責在停車場收集購物車，時薪5.85元比雜貨店3元時薪還高。後來他轉任結帳員，時薪10元。

巴札爾妻子曾在好市多烘焙部工作，去年診斷出患有三期腦癌，公司醫療保險全額支付三次腦部手術花費。巴札爾請了將近一年的帶薪休假陪伴家人，今年稍早兼差回歸崗位薪水並沒縮水。

報導指出，好市多長年以來給予員工的薪水都超過大多數美國零售商，因為公司創辦人相信如此策略能減少培訓新員工的成本、創造更好的客戶服務。

根據統計，任職屆滿一年的好市多員工離職率約7%，遠低於產業平均。

最近幾年，好市多為像巴札爾的資深員工設立「文化教練」職位，就算不是主管也能擔任新進人員的導師。

好市多培訓經理把資深結帳員視為專家，因為這些經驗老道的員工懂得如何讓結帳隊伍加快流動，也知道如何與顧客友善應對。結帳員平均每小時為57名客人結帳，但手腳最俐落的結帳員每小時可幫70名客人結帳。

好市多也將最高等級的時薪價碼從31.90元調高到32.90元，並且增加年終獎金，服務至少30年的員工可以多放一周年假。

不過，好市多的大方雖然吸引員工，但某些員工則因為攢下足夠積蓄而提早退休。

好市多土桑分店經理梅茲(Travis Maze)說，每當一名資深員工離職時，店裡380名員工平均薪資就會下降，「新進人員越多，我們的核心文化就稀釋越嚴重」。

好市多財務長米勒奇普(Gary Millerchip)指出，好市多在美國有好幾千名401(k)帳戶存款超過100元的時薪制員工。