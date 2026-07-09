沒注意紅藍卡優勢計畫藥品免月費變收費 男欠28元遭踢出

民眾如果沒有注意到目前免保費的藥品計畫即將改為要收費，明年恐將面臨類似的意外。示意圖（美聯社）

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)9日報導，住在明尼蘇達州偏鄉地區的一名退休男子沒注意到透過私人保險 公司參加的紅藍卡 優勢計畫(Medicare Advantage)處方藥計畫從零月費變成要收費，到亞利桑納州過冬幾個月渾然不覺，後來收到保險公司欠費通知說，由於連續三個月積欠保費 而遭處方藥計畫踢出。

帕爾(Jude Pare)表示，結束度假回家後發現，只因積欠28.8元保費就被踢出維家保健(Wellcare)處方藥計畫，失去保險給付之後，使用藥物每90天的自掏腰包開銷恐怕要1800元。根據紅藍卡規定，在下一個登記期(enrollment period)到來之前，帕爾無法加入另一個藥物計畫，必須自行承擔藥物花費。

自從被踢出計畫之後，帕爾表示，總共花了111元購買四種原本在給付範圍裡的藥品，醫生也幫忙把一款抗凝血劑改為成本較低的替代藥物。

帕爾的狀況並非特例，KFF健康新聞(KFF Health News)報導，參加維家保健Value Script處方藥計畫的成千上萬民眾，在原本免月費的計畫改成每月要收保費之後，顯得措手不及。

報導指出，住在32個州與華府特區的數萬民眾，如果沒有注意到目前免保費的藥品計畫即將改為要收費，明年恐將面臨類似的意外。

住在北卡羅來納州德倫(Durham)的74歲退休族班尼特(Wayne Bennett)受訪時說，不知道處方藥計畫變成每月保費3.60元，結果因為積欠保費而失去維家保健的處方藥保險。

他說：「紅藍卡應該對此採取行動，我們才能獲得保障。」班尼特說，得知欠繳保費時就做好準備要補繳，可是藥物給付已遭裁定取消。他指出：「保費沒有很貴，我準備馬上交錢，連信用卡都拿出來準備刷卡了。」

班尼特說，趕在處方藥計畫遭停止之前補充平日需要的藥品，一旦庫存用完則不確定藥物花費會有多少。

「金錢智慧」報導，消費者在每年開放登記期裡，應該仔細查看保險項目，因為即使計畫名稱一樣沒變，保費、自付額、給付藥物以及合作藥局網路等，每一年都可能發生變化。