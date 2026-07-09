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仿冒安全氣囊零件導致十人死亡 但二手車使用中國製零件難追查

記者顏伶如／即時報導
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仿冒安全氣囊零件導致美國駕駛人喪命，主管機關卻束手無策。（路透）
仿冒安全氣囊零件導致美國駕駛人喪命，主管機關卻束手無策。（路透）

華爾街日報8日報導，仿冒安全氣囊零件導致美國駕駛人喪命，主管機關卻束手無策。2023年以來發生至少十起死亡案件之後，全國公路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration)調查發現有問題的安全氣囊零件來自英文簡稱DTN Airbag的中國製造商吉林省德天諾安全科技有限公司(Jilin Province Detiannuo Safety Technology)，但廠商表示並沒有在美國做生意，涉案零件是「另一家公司製造的仿冒品」。

2023年10月，康義錫(Eui Seok Kang，音譯)駕駛的雪佛蘭(Chevrolet)Malibu二手車德州暴雨中失控打滑被另一輛皮卡卡車撞上。安全氣囊爆開時金屬碎片炸飛刺入面部。康義錫失去半個下顎骨、大部分下排牙齒以及部分上排牙齒，一個月裡三度接受手術治療感染及面部重建。後來發現車內安全氣囊購於eBay，是賣二手車的德州車行所裝。

報導指出，安全氣囊能夠救命，但如果二手車上的安全氣囊在先前事故裡曾經爆開，後來卻使用有問題的仿冒品安裝，駕駛人將面臨危險；貼有美國汽車製造商仿冒商標的替代表，在網路上到處可見，仿冒供應鏈長期以來一直是汽車製造商擔憂的問題，基於對信譽與客戶的保護，製造商聘請專門團隊追查假冒零件。

今年4月，身為汽車安全最高主管機關的NHTSA下令，禁止印有DTN Airbag零件編號的安全氣囊充氣機銷售和進口。然而，廠商表示出事的零件是仿冒品。

NHTSA官員說，很難追蹤不合格的零件由誰進口與分銷，不太可能比照其他問題產品宣布召修(recall)。

消費者想要知道自己車上是否有仿冒零件或問題零件，唯一辦法就是花錢請技師檢查。

網路銷售的便利讓仿冒零件出貨順暢，因此到目前為止無法統計開在路上的二手車有少使用有問題的DTN Airbag品牌組件。

汽車回收商協會(Automotive Recyclers Association)統計，美國與加拿大每年約有400萬輛回收汽車，進而創造320億元回收零件銷售額，各地汽車維修廠經常使用回收零件。安全氣囊若曾爆開，需要更換新氣囊才能讓車輛安全上路。

根據法院文件與政府官員、汽車製造商採訪，eBay market與Facebook Marketplace等網站上，仿冒安全氣囊售價低到100元左右，僅為一般正品零件成本價格十分之一。

精華 FAQ

  • 報導指出，2023年以來至少發生10起死亡案件，且部分事故與仿冒安全氣囊零件有關。這些零件在爆開時可能噴出金屬碎片，對駕駛人造成致命傷害。

  • NHTSA雖已禁止印有DTN Airbag零件編號的充氣機銷售與進口，但官員表示很難追查零件由誰進口與分銷，也不太可能像一般瑕疵產品那樣大規模召回。

  • 報導指出，消費者若想確認車上是否有仿冒或問題安全氣囊，唯一較可行的方法是自費請技師檢查，因為網路與二手車交易讓零件來源很難直接辨識。

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