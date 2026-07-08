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數百移民指控ICE私人拘留中心福利社哄抬生活用品價格

記者顏伶如／即時報導
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300多名移民連署指控福利社哄抬物價，日常生活用品例如牙膏、咖啡、衛生棉條價格遭...
300多名移民連署指控福利社哄抬物價，日常生活用品例如牙膏、咖啡、衛生棉條價格遭到惡意調高，導致移民沒錢聯絡家人或聘請律師。圖為加州一處移民拘留中心的外觀（美聯社）

聯邦移民和海關執法局(ICE)與私人監獄機構、懲教設施管理公司簽約的包商當中，CoreCivic與GEO是規模最大的兩家集團。不過，這兩家公司在加州經營的拘留中心，遭到300多名移民連署指控福利社哄抬物價，日常生活用品例如牙膏、咖啡、衛生棉條價格遭到惡意調高，導致移民沒錢聯絡家人或聘請律師。

「加州移民司法合作組織」(California Collaborative for Immigrant Justice)指出，「加州城拘留設施」(California City Detention Facility)與「黃金州附屬拘留所」(Golden State Annex)拘留移民簽署的申訴函指出，拘留中心福利社一罐8盎司咖啡要價18元，衛生棉條將近21元。

經營兩處拘留中心的業者則回覆表示，福利社並沒有強迫購買，拘留者的基本生活需求均獲保障。

CCIJ指出，等待移民法院聽證會或等候驅逐的移民，雖然面臨拘留中心福利社高物價還是會花錢購買，因為拘留移民說餐點不夠營養，盥洗用品也不夠；一條Twix巧克力棒售價2.64元，一瓶20 盎司可樂要價3.26元，四顆一組的4A電池則要8.26元。

一名拘留者在CCIJ聲明中說，以前常去福利社買奶粉、果汁補充維生素，但如今由於價格上漲而減少購買；關進「加州城拘留設施」九個月以來，吃到新鮮水果不超過五片，每周只給兩次牛奶。

另一名拘留者說，「黃金州附屬拘留所」的拘留移民從來沒有足夠的肥皂或洗髮精，雖然所方聲稱提供健康飲食，但餐點常是冷凍食品，包括冷凍波隆那香腸(bologna)，若到福利社買東西吃則將排擠跟家人視訊電話、寄信給移民律師等開銷。

CoreCivic與GEO表示，福利社用品售價由第三方供應商訂定，與一般美國消費者在便利商店或加油站看到的價格接近。

CCIJ律師帕特爾(Priya Patel)對洛杉磯時報表示，福利社物品售價越高，對移民影響就越大，打官司變得更困難。

CCIJ執行主任卡莫納-克魯茲(Edwin Carmona-Cruz)說，CoreCivic、GEO等私人監獄公司透過ICE合約賺取數十億，卻還占遭聯邦拘留者的便宜。

精華 FAQ

  • 指控集中在加州的2處拘留中心，分別是加州城拘留設施與黃金州附屬拘留所，兩者都由與ICE簽約的私人監獄業者經營。

  • 因為拘留者常需自費購買牙膏、咖啡、衛生棉條等用品，價格過高會排擠打電話、寄信與聘請律師的預算，進而影響法律防禦與家庭聯繫。

  • 兩家公司表示，福利社商品價格由第三方供應商決定，且並未強迫拘留者購買；他們強調基本生活需求已獲保障，價格也接近一般便利商店或加油站。

移民 加州 ICE

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