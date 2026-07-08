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趕下班 醫生誤將酒精當麻醉 婦索賠1300萬

記者顏伶如／即時報導
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凱薩醫療中心(Kaiser Permanente)。(路透)
凱薩醫療中心(Kaiser Permanente)。(路透)

住在俄勒岡州華盛頓郡(Washington County)的婦人莎拉‧布萊克曼(Sarah Blackman)今年1月因為內嵌趾甲(ingrown toenails)前往凱薩醫療中心(Kaiser Permanente)看診，醫師柯林·水尾(Colin Mizuo)為她拔除兩腳各一枚趾甲，卻因趕著下班錯將外用酒精當成麻醉劑注射，導致她極度痛苦而尖叫哭泣，九天後更因雙腳組織壞死而掛急診並且住院，後來在院方聯繫下才知道醫生出錯導致問題。布萊克曼日前對醫院提告，指控醫療疏失導致人生天翻地覆，要求賠償1300萬元。

布萊克曼在訴狀指出，1月29日前往希爾斯布洛(Hillsboro)凱薩醫療中心西區分院接受拔除凍甲手術，但水尾卻拿錯藥品而在她兩個腳趾各自注射4毫升70%異丙醇(Isopropyl)酒精。

她指出，在沒有任何麻醉的情況下拔除腳趾甲，受到劇烈疼痛而尖叫哭泣，醫生卻要她「忍耐一點」，並稱他急著下班離開。她指出，水尾要她不要亂動，否則針頭可能穿刺腳趾。

訴狀指出，院方與醫師對於錯將外用酒精當成麻醉劑的事實，長達三個月都沒透露。

布萊克曼指出，拔除凍甲之後，腳趾持續有灼熱與抽痛感，後來雙腳開始腫脹變紅，腳趾變色且滲出液體，皮膚看起來似乎要脫落。

九天後，布萊克曼前往凱薩醫療中心急診，急診醫護人員對於簡單的腳趾甲手術為何演變成組織壞死的嚴重狀況感到納悶。

住院兩天期間，醫生團隊以感染病例治療布萊克曼，為她注射多種抗生素。

她在訴狀中說，出院之後以及多次回診期間，傷口一直都有劇烈疼痛，幾乎無法行走。

她表示，3月3日接到足科主任與專案經理聯絡，才知道自己被注射的並非局部麻醉劑。足科主任在電郵裡將這起事件描述為「不幸的錯誤」。

精華 FAQ

  • 莎拉‧布萊克曼因雙腳內嵌趾甲到凱薩醫療中心就診，原本只是接受拔趾甲手術，卻在過程中遭醫師誤將外用酒精注射，導致後續嚴重傷害與爭議。

  • 訴狀指出，醫師柯林·水尾在她兩個腳趾各注射4毫升、共70%的異丙醇酒精，卻沒有施予局部麻醉，讓她在毫無止痛的情況下承受極大痛苦。

  • 她指控院方與醫師隱瞞失誤長達3個月，並稱術後出現灼痛、腫脹、變色與疑似組織壞死等後遺症，因此對醫院提告，要求賠償1300萬元。

俄勒岡州

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