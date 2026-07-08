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黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

世界新聞網王若馨／即時報導
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7月4日，在華府地鐵車廂內，一名黑人女子直視鏡頭，周圍是戴著面罩的白人民族主義團...
7月4日，在華府地鐵車廂內，一名黑人女子直視鏡頭，周圍是戴著面罩的白人民族主義團體成員。這張由路透攝影師奧爾(Cheney Orr)拍攝的照片，本周在社群媒體引發熱議。(路透)

一張由路透攝影師奧爾(Cheney Orr)所拍攝的照片，本周在社群媒體成為熱議焦點：在華府地鐵車廂內，一名黑人女子，置身於一群戴著面罩的白人民族主義團體「愛國陣線」(Patriot Front)成員中，直直地看著鏡頭。

照片中央的黑人女子，事後被其家人證實為33歲的柏尼塔‧鮑爾丁(Bernita Bowlding)，她並未在地鐵上與任何人發生肢體衝突或口角，但她「唯一露臉、周圍全是蒙面白人男性」的畫面對比極其強烈，被一些人形容為「這個時代最具代表性的畫面之一」，甚至有評論者將其與1957年小岩城事件中，黑人少女艾克福特(Elizabeth Eckford)遭白人群眾包圍怒罵的歷史照片相提並論。

1957年9月4日，阿肯色州小岩城中央高中的學生對著艾克福特(Elizabeth...
1957年9月4日，阿肯色州小岩城中央高中的學生對著艾克福特(Elizabeth Eckford，右前)叫囂辱罵，艾克福特神情鎮定地走向一排國民兵。(美聯社檔案照)

兩極化的解讀

一些自由派政治評論員、社運人士表示，這張照片象徵美國建國250年來，種族平等承諾始終未能完全兌現，凸顯仇恨團體公然行動，政府卻未強力譴責。

另一派觀點則認為這是受憲法保障的言論自由活動，過程中沒有人受到傷害；還有部分右翼評論員懷疑整起事件是刻意操作的「擺拍」，指控愛國陣線成員是左翼人士假扮，但此類說法缺乏證據，Snopes事實查核機構也已證實照片本身並無造假或AI生成痕跡。

照片怎麼拍成的

路透攝影師奧爾與霍華德(Nathan Howard)在7月4日在華府採訪美國獨立250周年紀念活動，跟拍了白人至上主義團體「愛國陣線」成員，當天該團體有數百人在華府街頭遊行，活動結束後眾人搭乘地鐵離開，照片在此時拍攝。

不過，照片拍攝前後的具體細節，目前並無更多公開資訊。路透一名編輯對華盛頓郵報(Washington Post)表示，奧爾目前無法受訪置評。

黑人女子是誰

鮑爾丁的家人告訴華盛頓郵報，她當天搭地鐵前往銀泉市(Silver Spring)。他們先是在網路上看到被瘋傳的照片，卻聯繫不到鮑爾丁本人，令他們愈來愈擔心，因為她多年來一直與精神疾病搏鬥。直到過了將近一天，鮑爾丁終於出現在她母親家，全家才鬆了一口氣。

她的母親6日告訴華盛頓郵報，鮑爾丁的手機遺失了，家人平時也得等她主動來電或登門，才能與她聯繫上。

這張照片在網路上仍持續被大量討論解讀，還有網友「起底」鮑爾丁曾有遭逮捕的紀錄，但華盛頓郵報表示，法院紀錄顯示該指控已撤銷。

她的弟弟保羅‧鮑爾丁(Paul Bowlding)說，擔心姐姐會因此成為被鎖定的目標。他說，姐姐過去的種種遭遇，包括那次逮捕紀錄，都是發生在她精神狀況出現危機的時期。

保羅說，無論這起事件最終如何發展，他都希望姐姐能得到她所需要的協助，來面對她所面臨的種種挑戰。

精華 FAQ

  • 照片拍到一名黑人女子獨自站在一群戴面罩的白人民族主義團體「愛國陣線」成員之中，並直視鏡頭；強烈對比讓它迅速在社群媒體引發關注與討論。

  • 自由派認為它象徵美國種族平等承諾未兌現，右翼則強調這是受憲法保障的活動、沒人受傷；也有人質疑擺拍，但目前缺乏證據支持。

  • 她是33歲的柏尼塔‧鮑爾丁，家人表示她有精神疾病史且手機遺失，曾一度失聯，讓家屬十分焦急，也擔心她因照片爆紅而成為被鎖定的目標。

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