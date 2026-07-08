伊朗移民提告指控川普政府將庇護申請資料洩露給德黑蘭

一名女子在德黑蘭街道上高舉伊朗國旗。示意圖（路透）

「伊朗 裔美國人法律辯護基金會」(Iranian American Legal Defense Fund)與「公共公民訴訟團體」(Public Citizen Litigation Group)7日向華府特區聯邦區域法院提告，指控川普政府將面臨美國遣返的庇護 申請者敏感個資洩露給德黑蘭當局，導致異議人士、宗教弱勢族群、LGBTQ族群生命安全遭受威脅。

訴狀指出，川普政府從2025年3月開始把庇護申請者的資料分享給伊朗政府，美國官員定期以郵寄或親自遞交的方式，把遭到移民 拘留的伊朗人檔案交給伊朗政府。

「公共公民訴訟團體」律師柯克派屈克(Michael Kirkpatrick)發表聲明說，美國法律明文規定，庇護申請或其他類似保護形式的申請資料不得分享，尤其是分享給申請人逃離的政權。

聲明指出，川普政府分享給伊朗當局的資訊恐讓伊朗人被遣返回國後陷入重大危險，例如遭到拘留、面臨審訊、坐牢或遭受酷刑，這些移民留在伊朗家人與親友也將面臨風險。

訴狀指出，移民和海關執法局(ICE)在與伊朗駐美領事機關伊朗利益代表處(Iranian Interests Section)舉行的每月定期會議裡，把向美國申請庇護或救濟的伊朗人資料交給伊朗官員。

訴狀指出，定期會議從今年2月美國攻擊伊朗之後停止舉行，但分享個資的行動則持續進行。

國土安全部發言人對全國公共電台(NPR)發表聲明說，有關ICE洩露庇護申請資料給伊朗政府的指控是不實的，ICE致力於確保非法外籍人士與其領事代表溝通的權力，為非法居留者提供聯繫領事機關的機會，並為領事人員探視拘留者提供便利。

伊朗戰爭爆發之前，川普政府增加驅逐回到伊朗的移民人數。

柯克派屈克說，川普政府分享訊息給伊朗政府的指控，來自遭到移民拘留者的親身經歷。訴狀指出，拘留者表示，被叫去跟伊朗利益代表處高層官員見面時，發現官員早就握有庇護申請內容。

訴狀指出，數百名遭到移民拘留、曾向美國申請庇護的伊朗人，個資遭到洩露給伊朗政府，德黑蘭當局得以掌握庇護申請內容的身分識別資訊、親屬關係、政治觀點以及申請人懼怕伊朗政府的原因。