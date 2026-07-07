曼哈頓37層大樓「頭重腳輕」下層鋼筋扭曲、部分樓層塌陷

紐約消防局7日接獲通報，指曼哈頓42街附近、鄰近中央車站的一棟高樓有磚塊掉落。消防與建築安全人員到場檢查後發現，21樓及22樓的兩根結構鋼樑明顯彎曲，多個樓層的樓板下陷。 (新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 曼哈頓一棟改建中的37層高樓發生嚴重結構變形，兩根鋼樑彎曲、樓層下陷，周邊多棟建物緊急疏散，所幸未造成人員傷亡。

紐約市曼哈頓 一棟正在改建的37層高樓7日上午驚傳結構嚴重受損，兩根主要支撐鋼柱明顯彎曲變形，多個樓層出現下陷與裂縫。當局一度擔憂建築恐局部坍塌，緊急疏散周邊大樓、學校、以色列駐紐約領事館及飯店人員並封鎖附近道路。工程人員初步勘查後，已展開緊急加固作業，幸未造成人員傷亡。

紐約消防局(FDNY)7日上午8時左右接獲通報，指曼哈頓42街附近、鄰近中央車站 的一棟高樓有磚塊掉落。

消防與建築安全人員到場檢查後發現，21樓及22樓的兩根結構鋼樑明顯彎曲，多個樓層的樓板下陷。當局起初擔心建築結構惡化，立即撤離周邊建築裡的人。

接獲疏散通知的住客亞拉帕(Ramesh Yallappa)表示，原本以為飯店發生火災，當下感到驚慌與恐懼。

「華爾街日報」報導，這起工安事件可能是大樓結構無法負荷頂新蓋的建物重量所引起；建築開發商MetroLoft表示，從第22層開始，塔樓上方的15層樓正在進行外擴翻新工程，使得大樓變得「頭重腳輕」，而21樓明顯彎曲的兩根支撐鋼樑，可能未適當加強。

MetroLoft總經理兼創辦人柏曼(Nathan Berman)坦言，尚不清楚為何只有這兩根柱子受損，相關原因仍在調查中，強調該建築95%的結構仍完好無損。

「福斯新聞」根據法庭紀錄報導，這棟建築的所有者與開發商先前也曾因不安全的工作條件而被告。

紐約州法院2025年11月的一宗人身傷害訴訟案件顯示，建築工人羅哈斯(Wilmer Cabrera Rojas)宣稱去年9月因木製平台坍塌而從高處墜落，遭受「嚴重且永久性的人身傷害」，指控被告未能提供足夠的防墜落保護及安全措施。此案被告列有多家公司，包括地主沃納不動產投資公司(David Werner Real Estate Investments)、開發商MetroLoft，兩者透過合資企業共同經營該建案。