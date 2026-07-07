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墨西哥籍男子逃避盤查 遭ICE探員擊斃

編譯陳韻涵／即時報導
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ICE探員執行針對性攔查行動時，開槍擊斃墨西哥籍男子阿勞霍(Lorenzo Sa...
ICE探員執行針對性攔查行動時，開槍擊斃墨西哥籍男子阿勞霍(Lorenzo Salgado Araujo)。圖為事故現場悼念花束。 (路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：ICE在休士頓執行攔查時擊斃墨西哥男子阿勞霍。
  • 重點二：國土安全部稱嫌犯拒停車並駕車衝撞執法人員。
  • 重點三：家屬、議員與民權團體要求就此案獨立調查。

德州休士頓7日發生一起致命槍擊事件，移民與海關執法局(ICE)探員執行針對性攔查行動時，開槍擊斃墨西哥籍男子阿勞霍(Lorenzo Salgado Araujo)，官方解釋探員基於自衛開槍，但死者家屬與地方議員已要求展開獨立調查。

美聯社報導，國土安全部(DHS)聲明指出，ICE探員7日緝捕非法居留的阿勞霍，但他無視停車指令，強行駕車逃逸，甚至企圖駕車衝撞執法人員結果撞上ICE公務車，探員隨後開槍自衛，阿勞霍送醫不治。

阿勞霍的兒子羅納度(Ronaldo Salgado)接受西語電視台訪問時表示，父親當時外出尋找臨時工作的機會。

聯邦調查局(FBI)休士頓分局發言人哈根(Connor Hagan)表示，FBI正在調查一起「涉嫌攻擊聯邦執法人員」的案件，鑑識小組已根據DHS的要求到場處理。

這起事件發生在川普政府擴大移民執法行動之際，路透報導，ICE近期在全美逮捕的人數激增，上周平均每天逮捕約2000人。

民主黨聯邦眾議員賈希亞(Sylvia Garcia)透過社群「X平台」發文寫道，「官方說法必須經過獨立查證，所有可取得的影像、通訊紀錄等證據，都要保存並納入一場全面且公正的調查中。

民權團體「拉丁裔美國公民團結聯盟」(League of United Latin American Citizens)執行長普羅安諾(Juan Proaño)表示，「我們不會相信DHS的片面說法，應由地方當局獨立調查並公開所有影像。」

精華 FAQ

  • ICE探員在休士頓執行針對性攔查時，追緝墨西哥籍男子阿勞霍；官方稱其拒絕停車並試圖駕車衝撞執法人員，最後遭探員開槍擊中，送醫後不治身亡。

  • DHS表示，阿勞霍無視停車指令後強行駕車逃逸，且疑似試圖以車輛衝撞執法人員並撞上ICE公務車，因此探員基於自衛開槍，事件目前由FBI介入調查。

  • 死者家屬、民主黨聯邦眾議員賈希亞，以及拉丁裔美國公民團結聯盟都公開要求獨立調查，並主張保存所有影像、通訊紀錄等證據，以查明事件真相。

移民 休士頓 ICE

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