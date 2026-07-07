從白宮之子變OnlyFans男神？杭特自爆「庫存很多」

杭特．拜登（Hunter Biden）。（美聯社）

據TMZ報導，杭特．拜登（Hunter Biden）近日不僅獲得班尼布蘭科（Benny Blanco）與迪基（Lil Dicky）的大力稱讚，三人甚至還半開玩笑地聊到，要不要乾脆開設一個OnlyFans 帳號！

杭特近日登上由班尼布蘭科、迪基與巴塔盧科（Kristin Batalucco）主持的《Friends Keep Secrets》Podcast，分享自己接下來的職涯規畫。他透露，目前正投入詩作與散文創作，準備展開人生的新篇章。

不過，隨著主持人不斷誇讚他的外貌與穿搭品味，話題也意外轉向知名成人平台OnlyFans。

從節目片段可見，杭特一度懷疑，大家如此賣力稱讚自己，是否是在暗示他乾脆去經營OnlyFans。他隨即自嘲表示，自己可以把「以前那些東西」重新拿出來給訂閱者觀看，顯然是在拿2020年外流的裸照事件開玩笑。

主持人則趕緊澄清，他們原本只是認為杭特很適合當模特兒。不過，眾人話鋒一轉，又笑稱如果真的開設OnlyFans，收入應該也相當可觀，甚至提到女星夏儂伊麗莎白（Shannon Elizabeth）最近加入該平台的消息。

正如TMZ先前報導，杭特近來頻繁登上主流媒體節目，包括接受加州州長紐森（Gavin Newsom）的Podcast專訪。當時他甚至表示，如果紐森未來角逐總統大位，自己願意擔任其副總統搭檔。

如今，杭特的受訪紀錄又多了一段令人印象深刻的插曲，雖然這次討論的，只是一個假設性的「創業計畫」。

至於杭特是否真的會踏入OnlyFans，目前仍不得而知。不過，從他的玩笑話來看，他似乎認為自己早已累積了不少「現成素材」。