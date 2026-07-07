我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥康諾病情成謎 這3人稱「已與他電話聯繫」

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

從白宮之子變OnlyFans男神？杭特自爆「庫存很多」

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
杭特．拜登（Hunter Biden）。（美聯社）
杭特．拜登（Hunter Biden）。（美聯社）

據TMZ報導，杭特．拜登（Hunter Biden）近日不僅獲得班尼布蘭科（Benny Blanco）與迪基（Lil Dicky）的大力稱讚，三人甚至還半開玩笑地聊到，要不要乾脆開設一個OnlyFans帳號！

杭特近日登上由班尼布蘭科、迪基與巴塔盧科（Kristin Batalucco）主持的《Friends Keep Secrets》Podcast，分享自己接下來的職涯規畫。他透露，目前正投入詩作與散文創作，準備展開人生的新篇章。

不過，隨著主持人不斷誇讚他的外貌與穿搭品味，話題也意外轉向知名成人平台OnlyFans。

從節目片段可見，杭特一度懷疑，大家如此賣力稱讚自己，是否是在暗示他乾脆去經營OnlyFans。他隨即自嘲表示，自己可以把「以前那些東西」重新拿出來給訂閱者觀看，顯然是在拿2020年外流的裸照事件開玩笑。

主持人則趕緊澄清，他們原本只是認為杭特很適合當模特兒。不過，眾人話鋒一轉，又笑稱如果真的開設OnlyFans，收入應該也相當可觀，甚至提到女星夏儂伊麗莎白（Shannon Elizabeth）最近加入該平台的消息。

正如TMZ先前報導，杭特近來頻繁登上主流媒體節目，包括接受加州州長紐森（Gavin Newsom）的Podcast專訪。當時他甚至表示，如果紐森未來角逐總統大位，自己願意擔任其副總統搭檔。

如今，杭特的受訪紀錄又多了一段令人印象深刻的插曲，雖然這次討論的，只是一個假設性的「創業計畫」。

至於杭特是否真的會踏入OnlyFans，目前仍不得而知。不過，從他的玩笑話來看，他似乎認為自己早已累積了不少「現成素材」。

精華 FAQ

  • 他表示自己目前正投入詩作與散文創作，想以寫作展開人生新篇章，顯示他正在從先前的爭議話題，轉向較文藝的發展方向。

  • 因為主持人不斷稱讚杭特的外貌與穿搭品味，還認為他很適合當模特兒，於是玩笑式地延伸到OnlyFans，並討論若開帳號可能有收入。

  • 他先懷疑大家是在暗示自己經營OnlyFans，接著自嘲可以把過去那些內容重新拿出來，明顯是在調侃2020年外流裸照事件。

白宮 OnlyFans

上一則

麥康諾病情成謎 這3人稱「已與他電話聯繫」

延伸閱讀

娛樂／53歲加入OnlyFans 「美國派」夏儂再秀性感

娛樂／53歲加入OnlyFans 「美國派」夏儂再秀性感
AI交易要崩了嗎？小摩示警 出現網路泡沫爆裂前類似情況

AI交易要崩了嗎？小摩示警 出現網路泡沫爆裂前類似情況
「真愛都會被阻止」 張凌赫金句暴紅 網瘋猜：在說白鹿？

「真愛都會被阻止」 張凌赫金句暴紅 網瘋猜：在說白鹿？
71歲王晶「笑看江湖」 1原因YT停更 2年來大膽揭港星八卦

71歲王晶「笑看江湖」 1原因YT停更 2年來大膽揭港星八卦

熱門新聞

賓州87歲居民貝尼（右二）最近幸運刮中刮刮樂頭獎，但他沒有選擇一次抱回160萬現金，而是終身每月領取1萬元的獎金。(賓州樂透局)

刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

2026-07-01 01:08
49歲執業護士(nurse practitioner)瑪瑞爾‧尤基(Mariel Yukee)，遭控企圖詐領福利9.06億元。圖為示意圖。（路透）

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

2026-07-03 09:40
新入籍的公民興奮與伴侶親吻。（美聯社檔案照）

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

2026-07-06 12:52
盛夏季節裡，一天內幾個小時不在家，冷氣要不要關一直是個爭辯議題。 路透

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

2026-07-03 09:10
美國華人分享回中國養老需注意的重點。示意圖，圖為杭州大兜路歷史文化街區。(新華社)

華人曝回中國養老7大現實考量 租房、醫療、綠卡成焦點

2026-07-05 19:55
麥康諾5月19日出席華府一場聽證會。(美聯社)

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

2026-07-06 16:39

超人氣

更多 >
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相
徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠

徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠
想搭商務艙不用多花錢？空服員曝升等最佳時機

想搭商務艙不用多花錢？空服員曝升等最佳時機
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
世界盃／巴洛根紅牌爭議下先發 美國1：4被比利時淘汰

世界盃／巴洛根紅牌爭議下先發 美國1：4被比利時淘汰