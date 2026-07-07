麥康諾病情成謎 這3人稱「已與他電話聯繫」

肯塔基州聯邦參議員麥康諾的健康情況成為政壇焦點。(路透)

肯塔基地方電視台WDRB報導，肯塔基州 聯邦參議員麥康諾 (Mitch McConnell)辦公室發言人7日發布書面聲明，引用三名資深媒體人在X平台的貼文，作為麥康諾仍在世且意識清楚的佐證。

根據貼文，CNN政治評論員詹寧斯(Scott Jennings)、參院共和黨 領袖熊恩(John Thune)以及參院共和黨黨鞭巴拉索(John Barrasso)，分別在昨天與今天與麥康諾通過電話。

麥康諾已住院超過三周，期間關於其健康狀況的傳言不斷，稱他已「腦死」等說法甚囂塵上。

詹寧斯今日下午12時52分在X平台發文：「今早我和老友肯塔基州資深參議員麥康諾通了電話。他目前仍在醫院恢復中，我們聊了將近20分鐘……談到伊朗、烏克蘭、緬因州目前局勢、我造訪老羅斯福總統圖書館的行程，甚至還聊了一些參院歷史。我告訴他，大家都很希望盡快看到他回來工作。」

詹寧斯是肯塔基州人，長年擔任麥康諾資深顧問，曾操盤他2002年的參議員連任選戰。

另外，政治新聞媒體NOTUS的參院記者韋佛(Al Weaver)下午1時23分發文：「最新消息，麥康諾在昨日與今日分別與熊恩、巴拉索通了電話。」他引述熊恩發言人表示，兩人進行了長時間對話，交換了國家安全等議題。

紐約時報國會記者艾蒙森(Catie Edmonson)也在下午1時26分發文稱，巴拉索7日與麥康諾通話約20分鐘，討論了普拉特納(Graham Platner)醜聞案，以及最高法院近日對聯邦競選支出上限的裁決等議題。

麥康諾6月14日住院，據福斯新聞(Fox News)取得的911報案錄音，急救人員獲報趕往他家中時，他陷入昏迷狀態，調度員並要求派遣高級生命支持團隊到場。

現年84歲的麥康諾是美國史上任期最長的參院領袖，在該職位服務近20年，其最後一個任期將於明年1月屆滿。