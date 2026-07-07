川普大肆吹噓的國慶盛會 拜倫為何缺席？
據雅虎新聞網報導，川普總統盛大舉行的美國國慶（7月4日）慶祝活動，充滿華麗場面與濃厚儀式感，但活動期間也伴隨著天候因素及現場安排等問題。而川普的兒子拜倫（Barron Trump）則似乎沒有出席這場盛會。
雖然拜倫的母親、第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）現身周六舉行的「偉哉美國博覽會」（Great American State Fair），但拜倫並未公開露面。他最近一次出現在公開場合，是上月川普80歲生日相關活動「UFC Freedom 250」中，該活動於白宮南草坪舉行。
拜倫一向較少參與媒體曝光，目前就讀於紐約大學位於華盛頓特區的校區。
拜倫並非唯一缺席此次國慶活動的川普家族成員。這場慶祝活動最終以川普發表演說及大型煙火秀作為壓軸。
根據The Daily Beast報導，伊凡卡（Ivanka Trump）、丈夫庫許納（Jared Kushner）以及他們的孩子，在活動前一天曾被拍到參加億萬富豪魯賓（Michael Rubin）於漢普頓舉辦的「白色派對」（White Party）。
與此同時，川普的其他子女，包括長子小川普（Donald Trump Jr.）、次子艾瑞克（Eric Trump）以及蒂芬妮（Tiffany Trump），則曾出席「偉哉美國博覽會」。
蒂芬妮的母親、川普前妻瑪拉‧梅波斯（Marla Maples）也被發現現身活動，並在Instagram分享參與感想。她表示，「感謝Never Surrender USA，在華盛頓特區的偉哉美國博覽會上，匯聚了如此多鼓舞人心的年輕領袖。」
「偉哉美國博覽會」是一項為期16天的活動，自6月24日開始舉行，但期間多次受到突發狀況影響。由於華盛頓特區周五下午遭遇高溫天氣，「Freedom 250」活動一度暫停開放。
福斯新聞記者梅魯金（Bill Melugin）當時在X平台發文表示，「所有人都被要求前往出口。今天又熱又潮濕，走到戶外時，真的像踏進桑拿房一樣。」
此外，據CNN引述消息人士透露，川普據報對博覽會開幕活動的人潮規模感到「非常憤怒」。原因是他看到一張空拍照片，發現舞台周圍雖有觀眾聚集，但其他區域相對空曠。
一名接近白宮的人士向CNN表示，「問題並不是沒有人願意參加，而是一種認為『只要把場地建起來，人們自然會到來』的想法，但事實證明並非如此。」
在演說中，川普強調自己的施政成果，並表示，「美國是一個勝利者的國家。」
他之後也在Truth Social發文稱，在活動因天候因素疏散之前，現場最多曾聚集42.2萬人。他並補充說，「令人難以置信的是，至少有15萬人返回現場，這讓當晚成為比正常情況更加壯觀的一夜！」
盡管活動受到天氣、人潮與組織安排等因素影響，最終仍以煙火表演作為7月4日慶祝活動的高潮。
內文並未明確說明拜倫缺席的原因，只提到他一向較少公開露面，且目前就讀於紐約大學華府校區，因此推測可能與個人行程或低調作風有關。 梅蘭妮亞、小川普、艾瑞克與蒂芬妮都曾現身「偉哉美國博覽會」，其中蒂芬妮的母親瑪拉·梅波斯也到場並在社群媒體分享參與感想。 活動期間不僅遇上高溫導致一度疏散，場地人潮也被質疑不如預期，CNN更引述消息稱川普對空拍畫面顯示的空曠區域感到非常憤怒。
精華 FAQ
內文並未明確說明拜倫缺席的原因，只提到他一向較少公開露面，且目前就讀於紐約大學華府校區，因此推測可能與個人行程或低調作風有關。
梅蘭妮亞、小川普、艾瑞克與蒂芬妮都曾現身「偉哉美國博覽會」，其中蒂芬妮的母親瑪拉·梅波斯也到場並在社群媒體分享參與感想。
活動期間不僅遇上高溫導致一度疏散，場地人潮也被質疑不如預期，CNN更引述消息稱川普對空拍畫面顯示的空曠區域感到非常憤怒。
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