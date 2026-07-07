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世界盃賽場禁飛令 美國查扣600多架無人機

中央社華盛頓6日綜合外電報導
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美國運輸安全局（Transportation Security Administration）今天表示，自從世界盃足球賽6月11日開幕以來，美國機關已在境內賽事各賽場及球迷區附近查扣600多架無人機。

路透報導，根據規定，比賽日當天，賽事球場3海里（約5.6公里）半徑範圍內及距離地面3000英尺（約915公尺）高度內禁止無人機等任何航空器飛行，除非獲得航空管制人員特別許可。

美國聯邦調查局（FBI）指出，在所有11個參與主辦本屆世界盃賽事的美國城市當中，比賽當天都有在禁飛區查扣到無人機。光是在邁阿密就查扣了130架，在達拉斯的5場比賽也合計查扣70多架。

美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）原本已規定，在全美各地舉行的比賽禁止無人機飛越賽場及球迷聚集區上空。在球迷聚集區部分，1海里（約1.85公里）半徑範圍內及距離地面1000英尺（約305公尺）高度內禁飛無人機。

美國聯邦調查局表示，無人機若未經許可闖入限制空域，操作人員除了面臨最高10萬美元罰款，還會遭到刑事起訴，無人機也會被沒收。

聯邦調查局已在本屆世界盃美國主辦賽事各球場周圍部署小組，來偵測未獲許可闖入的無人機及使其停飛。

精華 FAQ

  • 自6月11日開幕以來，美國機關已在各賽場及球迷區附近查扣600多架無人機，其中邁阿密與達拉斯的數量最為明顯，顯示禁飛規定執行相當嚴格。

  • 規定要求比賽日當天，賽場周圍三海里內、以及距離地面3000英尺以下空域禁止無人機飛行，除非取得航空管制人員特別許可，球迷區也另有禁飛限制。

  • 若未經許可闖入限制空域，操作人員最高可被罰10萬美元，還可能面臨刑事起訴，無人機本體也會被沒收；FBI並已派小組在球場周邊偵測與攔阻。

FBI 世界盃

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