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年收入50萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

記者顏伶如／即時報導
路易維爾福特汽車的員工在組裝產品。（路透檔案照）
路易維爾福特汽車的員工在組裝產品。（路透檔案照）

肯塔基州路易維爾(Louisville)福特汽車(Ford)卡車工廠服務11年的60歲員工克羅姆(Kurt Kromm)，遭控在員工餐廳拿了一塊價格1.95元的餅乾卻沒付錢而被開除。克羅姆辯稱刷卡機器故障而使用另一台結帳機器付款，並出示支票帳戶扣款紀錄，福特後來取消解雇處分，但克羅姆已經找到薪水更高的新工作，而且離家更近。

位於路易維爾的福特卡車工廠負責生產Super Duty、Expedition、Lincoln Navigator等車款，約有8000多名員工，2023年營收250億元。

克羅姆對媒體表示，去年平均每周工作60小時，年收入50多萬，光是在員工餐廳消費就超過1200元，主要都是買健怡可樂，「我為什麼要偷東西？」

今年5月9日清晨3時30分左右，當天排班班表是晚上7時到隔天早晨7時的克羅姆，因為患有糖尿病覺得低血糖頭暈，到員工餐廳買東西吃。他在一台自助結帳機前為1.95元的餅乾付款，使用簽帳卡(debit card)卻顯示交易失敗，於是到另一台機器付錢。

七天之後，克羅姆被叫進主管辦公室，被告知監視器畫面顯示他拿餅乾沒付錢，勒令開除。

聯合汽車工會(United Auto Workers)代表建議克羅姆向公司道歉以爭取復職，但他堅持確實有付錢。工廠對於偷竊採取零容忍政策，先前已有五名員工因此丟飯碗。

克羅姆接受Shifting Gears訪問時表示，工廠一口咬定偷餅乾，「但我查看支票帳戶扣款紀錄時，那筆該死的1.95元就在帳上」。他說，把購買餅乾帳戶扣款的螢幕截圖傳給工廠與工會，兩周後工會回覆說，福特要求銀行帳單必須經過公證，工會也告知說，刷卡機器廠商Aramark已於6月12日向福特證實餅乾確實有付錢。

對於老東家允許復職，克羅姆並未接受。他在福特原本時薪48元，但找到時薪52多元的新工作，外加每小時10元紅利獎金，上班地點離家更近，已經從國殤日隔天開始工作。

克羅姆後來收到福特寄來金額2萬8000多元的支票，做為遭開除之後五周期間的薪水損失賠償。

在工廠任職34年的電工湯瑪斯(Victoria Thomas)說，結帳機經常故障，自己也曾遇過，有同事就因2元飲料而遭開除，克羅姆是唯一留有證據且據理力爭的人。

精華 FAQ

  • 他在員工餐廳拿了一塊1.95元餅乾，被工廠以監視器畫面認定未付款，依零容忍偷竊政策遭到開除，儘管他堅稱自己已刷卡且並非故意不付錢。

  • 克羅姆提出支票帳戶的扣款紀錄，顯示1.95元確實已被扣走，並把截圖提供給工廠與工會；後來連刷卡機器廠商也向福特證實餅乾確有付款。

  • 福特後來取消解雇處分，並補發他五週的薪資損失共2萬8000多元；但克羅姆已找到時薪更高、離家更近的新工作，並未接受回任。

肯塔基州

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