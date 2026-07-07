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4州控臉書IG危害兒少 向Meta索賠1.4兆

中央社舊金山6日綜合外電報導
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4州因指控Meta設計臉書（Facebook）和Instagram平台使年輕用戶...
4州因指控Meta設計臉書（Facebook）和Instagram平台使年輕用戶成癮，並在安全性方面誤導公眾，正尋求1.4兆美元的罰款。(路透)

Meta Platforms今天在法庭文件中表示，4個州因指控Meta設計臉書（Facebook）和Instagram平台使年輕用戶成癮，並在安全性方面誤導公眾，正尋求1.4兆美元的罰款。

路透報導，Meta在回應各州檢察長關於若在審判中獲勝應如何計算罰款的文件中，提出了這個數字。

這個數字先前並未披露過，且接近Meta約1.5兆美元的市值。加州、科羅拉多州、肯塔基州和新澤西州對Meta提出的這項訴訟，預計將於8月在加州奧克蘭開庭審理。

Meta則主張，這筆金額完全缺乏證據支持，並在文件中強調：「如此規模的制裁措施，在消費者保護執法的歷史上絕無僅有。」

各州檢察長的代表在文件提交後並未立即回應記者的置評請求。

各州提交的文件內容目前處於封存狀態，但在6月的庭審中，他們表示正透過將違規次數乘以州法規定的罰款金額來計算處罰。各州表示，違規次數是根據受Meta行為影響的青少年和年輕用戶估計人數來計算。

共有29個州在聯邦法院起訴Meta，其中大多數指控Meta未經適當家長同意收集兒童數據，違反了聯邦「兒童線上隱私保護法」（Children's Online Privacy Protection Act）。

美國地方法院法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）將於8月主持庭審，處理根據該法提出的所有主張，以及這4個州關於Meta誤導平台安全性、違反州消費者保護法的指控。

Meta否認這些指控，稱檢察長沒有證據證明Meta在平台成癮性方面誤導了消費者，因為「社群媒體成癮」並非既定的精神疾病，因此關於「Meta平台不具成癮性」的陳述並非不實。

另有14個州根據各自的法律提起訴訟，將於明年2月的另一次庭審中審理。

Meta、Snapchat及母公司Snap Inc.、YouTube及母公司Alphabet Inc.，和TikTok及母公司字節跳動（ByteDance），正因被控蓄意設計具有使兒童和青少年成癮功能的平台、加劇心理健康危機，在聯邦和州法院面臨數千起訴訟。

精華 FAQ

  • 這起訴訟由加州、科羅拉多州、肯塔基州與新澤西州提出，指控Meta在臉書與Instagram的設計上，刻意讓年輕用戶更容易上癮。

  • Meta主張，1.4兆美元的罰金完全缺乏證據支持，並強調如此規模的制裁在消費者保護執法史上前所未見，認為指控過度誇大。

  • 除了這四州案件外，另有29州在聯邦法院提告，多指違反兒童線上隱私保護法；還有14州的訴訟，將於明年2月另案審理。

Meta 加州 肯塔基州

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