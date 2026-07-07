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普拉特納若13日前退選 民主黨才能推新人角逐緬州參議員

記者顏伶如／即時報導
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民主黨緬因州聯邦參議員候選人普拉特納（Graham Platner）。（路透）
民主黨緬因州聯邦參議員候選人普拉特納（Graham Platner）。（路透）

民主黨緬因州聯邦參議員候選人普拉特納(Graham Platner)性侵指控風暴越演越烈，牽動民主黨能否在今年期中選舉拿下參院多數席次的政治後果。普拉特納面臨黨內高層勸退之際，華盛頓郵報7日分析，根據緬因州州州法，普拉特納必須在7月13日之前退選，民主黨才來得及另覓人選披掛上陣挑戰尋求任期「六連霸」的共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)。

7月13日是緬因州11月選舉選票確認的截止日期，如果普拉特納在期限之前退選，州務卿便將依法宣布民主黨候選人出缺，民主黨得以在7月27日下午5時之前推派替補人選。

面臨最新一波性侵控訴的普拉特納，6日否認指控並表示相關報導已對競選活動造成傷害，正在自我檢討。

就在同一時間，尋找替代人選出馬挑戰柯林斯的角逐已經展開，焦點則集中在上個月在緬州州長初選的參選人。

民主黨加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)6日宣布取消為普拉特納之後，旋即推崇緬州前任州參議會議長傑克森(Troy Jackson)。其他民主黨要角也紛紛透過社群媒體發文，呼籲黨內高層尋找自由派候選人替代普拉特納。

在民主黨州長初選中排名第二的前任緬州衛生主管沙阿(Nirav Shah)，被視為可能出線的潛在人選之一，州務卿仙娜‧貝洛斯(Shenna Bellows)也被媒體點名有希望代替普拉特納。沙阿與貝洛斯都已在社群媒體發表聲明，呼籲普拉特納自行退選。

華盛頓郵報報導，先前曾經挺過一連串爭議的普拉特納，如今處境是民主黨同僚的支持全面崩盤；被認為有翻轉機會的緬因州席次關係參院控制權，目前共和黨對民主黨在參議院享有53席對47席的優勢。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 依緬因州規定，他必須在7月13日之前退選，州務卿才會宣布民主黨候選人出缺，黨內才可在7月27日下午5時前推派替補人選。

  • 目前被點名者包括前州參議會議長傑克森、前州衛生主管沙阿，以及州務卿貝洛斯。羅康納也公開支持傑克森，黨內正積極尋找自由派替代者。

  • 緬因州席次被視為翻轉參院的重要戰場，若候選人因爭議失勢，民主黨恐難挑戰尋求六連霸的柯林斯，也可能影響參院多數席次爭奪。

民主黨 華盛頓郵報 緬因州

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