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續航可達30年…美擬打造核廢料電池 為無人機供電

編譯吳孟真／綜合外電
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美國國防先進研究計畫局（DARPA）計劃打造續航力長達30年的核廢料電池，為新一...
美國國防先進研究計畫局（DARPA）計劃打造續航力長達30年的核廢料電池，為新一代無人機供電。美聯社

美國國防先進研究計畫局（DARPA）計劃利用核廢料，打造續航力長達30年的電池，為新一代無人機供電。

Tom's Hardware報導，DARPA的「Rads to Watts」計畫，有望透過開發新型放射線伏特裝置，創造可持續使用數十年的可攜式電力。這款規劃中的電池，預計利用從核廢料中提取的放射性同位素，特別是鍶-90。

報導指出，美國摩根州立大學（Morgan State University）近期獲得337萬美元的DARPA合約，預計投入SYMPHONEE計畫，利用提取核廢料中的「鍶-90」做成電池，為長時間飛行的軍用無人機提供能源。SYMPHONEE全名為「用於極端環境、以鍶－釔多接面PIN結構為基礎的高密度輸出奈米系統」。

放射性同位素電源，數十年來早已用於煙霧偵測器、太空系統等低耗電裝置。SYMPHONEE計畫旨在推進這項技術，更具體來說，是在「Rads to Watts」計畫支持下，打造用於極端環境的新一代放射性伏特微型電力系統。

該計畫由摩根州立大學主導，研究團隊成員包含國防大廠諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）、西北太平洋國家實驗室（PNNL）、Project Omega、ARA和Widetronix。

Project Omega已製造出部分裝置，並將打造DARPA的原型機。PNNL負責核原料與測試，Northrop Grumman和ARA將提供AI驅動的建模作業，Widetronix則負責設計核子微型發電機的放射性伏特轉換器架構。

Project Omega執行長兼創辦人Stafford Sheehan表示，「我們已經讓其中一些小型裝置開始運作；至於那些專門設計來達到DARPA性能指標的裝置，將在明年初問世」。

隨著這個集研發與製造能力於一身的團隊成形，外界期待這項計畫能帶來重大突破，大幅提升放射性伏特微型電力系統的功率密度，目標是能在太空、水下及爭議地區等偏遠或難以抵達的環境中，為持續性的自主作業供電長達數十年。

精華 FAQ

  • 核心目標是透過Rads to Watts計畫，把核廢料中的放射性同位素轉為可攜式電力，打造可持續數十年、能為新一代無人機與極端環境設備供電的微型電池。

  • SYMPHONEE計畫主要鎖定鍶-90，從核廢料中提取後做成放射性伏特電池。研究團隊希望藉此提升輸出能力，供長時間飛行的軍用無人機使用。

  • 計畫由摩根州立大學主導，Project Omega負責原型製造，PNNL處理核原料與測試，Northrop Grumman和ARA提供AI建模，Widetronix負責轉換器架構設計。

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