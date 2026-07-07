建商新潮流：百年歷史閒置校舍 翻修成公寓住宅
華爾街日報報導，65歲婦人米雪兒‧克魯提爾(Michele Cloutier)現在住的麻州紹斯布里奇(Southbridge)「威爾斯學校公寓」(Residences at Wells School)，就是她1970年代就讀的初中，校舍2022年改建成62套公寓，當年的體育館如今變成社區活動中心，昔日的美術教室則是她的新家。
報導指出，「威爾斯學校公寓」是老舊校舍翻修成為住家的風潮一例，全國各地已有數十所學校被房地產開發商翻修成為受到房租管控的平價住宅，服務族群通常是老年人。內部空間寬敞是學校建築物的優點，開發商則因為保護、修復具有歷史意義的校舍而獲得稅收抵免。
租屋資訊網站RENTCafe去年統計顯示，2024年裡老舊校舍改建而成的公寓累計將近2000套，比一年之前增長四倍，校舍成為成長速度最快的建築類型；在2026年初，學校改建為公寓的項目在全國累計有9320套，2024年同期則有7710套。
這些改建計畫通常面臨不少挑戰，許多校舍建於一個多世紀前，多年廢棄之後狀況堪憂。開發商通常必須更換機械、電路系統，樓梯與窗戶必須更新升級以符合建築法規，並且將石棉、鉛等材質清除乾淨。
生育率下降，家長越來越偏好私立學校與特許學校，使得公立學校入學人數大減。從費城、邁阿密到休士頓，如此趨勢之下公立學區學校紛紛關閉，寬敞又具特色的公共建築因此閒置。
以德州奧斯汀(Austin)為例，由於入學人數減少，本學年度結束時有10所學校隨之關閉，其中有3所學校校舍獲得批准將予出售或開放長期租賃，未來可能變成住宅。開發商正把當地一所小學舊址打造成600多套混合收入的公寓單位，未來將優先提供給教師。
報導指出，辦公大樓平面格局過大、自然採光有限，若要改成住宅讓開發商頗為頭疼，相較起來教室的面積大小則跟公寓差不多，而且學校經常位於社區的中心位置，原本就有停車空間。教室原本就有大型窗戶、高挑天花板、寬敞走廊與樓梯，能夠搖身一變成為明亮、開闊、通風的住宅。
地方政府渴望推出平價住宅並且減輕老舊建築的維護成本，開發商計畫因此容易獲得公家機關支持，學校改建通常也較獲得社區民眾支持。
主因是公立學校入學人數下滑，許多校舍因此關閉閒置；同時校舍空間寬敞、位置便利，適合改作公寓，地方政府也樂見增加平價住宅供給。 開發商除了能取得保護歷史建築的稅收抵免，也較容易獲得地方政府支持；若改造成受租金管控的住宅，還可切入需求穩定的平價租屋市場。 這類建物多為百年以上老屋，常需全面更新機電與電路系統，樓梯、窗戶也要符合現行法規，另外還必須清除石棉與鉛等有害材料。
精華 FAQ
主因是公立學校入學人數下滑，許多校舍因此關閉閒置；同時校舍空間寬敞、位置便利，適合改作公寓，地方政府也樂見增加平價住宅供給。
開發商除了能取得保護歷史建築的稅收抵免，也較容易獲得地方政府支持；若改造成受租金管控的住宅，還可切入需求穩定的平價租屋市場。
這類建物多為百年以上老屋，常需全面更新機電與電路系統，樓梯、窗戶也要符合現行法規，另外還必須清除石棉與鉛等有害材料。
上一則