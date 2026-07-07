建商新潮流：百年歷史閒置校舍 翻修成公寓住宅

位於麻州紹斯布里奇(Southbridge)的威爾斯學校舊址。(取自Wikimedia Commons@Magicpiano)

華爾街 日報報導，65歲婦人米雪兒‧克魯提爾(Michele Cloutier)現在住的麻州 紹斯布里奇(Southbridge)「威爾斯學校公寓」(Residences at Wells School)，就是她1970年代就讀的初中，校舍2022年改建成62套公寓，當年的體育館如今變成社區活動中心，昔日的美術教室則是她的新家。

報導指出，「威爾斯學校公寓」是老舊校舍翻修成為住家的風潮一例，全國各地已有數十所學校被房地產 開發商翻修成為受到房租管控的平價住宅，服務族群通常是老年人。內部空間寬敞是學校建築物的優點，開發商則因為保護、修復具有歷史意義的校舍而獲得稅收抵免。

租屋資訊網站RENTCafe去年統計顯示，2024年裡老舊校舍改建而成的公寓累計將近2000套，比一年之前增長四倍，校舍成為成長速度最快的建築類型；在2026年初，學校改建為公寓的項目在全國累計有9320套，2024年同期則有7710套。

這些改建計畫通常面臨不少挑戰，許多校舍建於一個多世紀前，多年廢棄之後狀況堪憂。開發商通常必須更換機械、電路系統，樓梯與窗戶必須更新升級以符合建築法規，並且將石棉、鉛等材質清除乾淨。

生育率下降，家長越來越偏好私立學校與特許學校，使得公立學校入學人數大減。從費城、邁阿密到休士頓，如此趨勢之下公立學區學校紛紛關閉，寬敞又具特色的公共建築因此閒置。

以德州奧斯汀(Austin)為例，由於入學人數減少，本學年度結束時有10所學校隨之關閉，其中有3所學校校舍獲得批准將予出售或開放長期租賃，未來可能變成住宅。開發商正把當地一所小學舊址打造成600多套混合收入的公寓單位，未來將優先提供給教師。

報導指出，辦公大樓平面格局過大、自然採光有限，若要改成住宅讓開發商頗為頭疼，相較起來教室的面積大小則跟公寓差不多，而且學校經常位於社區的中心位置，原本就有停車空間。教室原本就有大型窗戶、高挑天花板、寬敞走廊與樓梯，能夠搖身一變成為明亮、開闊、通風的住宅。

地方政府渴望推出平價住宅並且減輕老舊建築的維護成本，開發商計畫因此容易獲得公家機關支持，學校改建通常也較獲得社區民眾支持。