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川普兒童投資帳戶7月4日上路 專家：教育儲蓄529仍具優勢

記者戴慈慧／紐約即時報導
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川普政府推動的「Trump Account」4日上路，符合資格的新生兒可獲聯邦政...
川普政府推動的「Trump Account」4日上路，符合資格的新生兒可獲聯邦政府1000元種子資金，作為未來教育、購屋、創業及退休等用途。(取自www.trumpaccounts.gov網站)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Trump Account七月四日上路，合資格新生兒可領一千美元種子金。
  • 重點二：帳戶可用於教育、購屋、創業與退休，年存上限五千美元。
  • 重點三：專家認為529計畫享教育免稅優勢，Trump Account用途較廣。

川普政府推動的「Trump Account」4日上路，符合資格的新生兒可獲聯邦政府1000元種子資金，作為未來教育、購屋、創業及退休等用途。

Trump Account是共和黨去年通過「One Big Beautiful Bill Act」新增的兒童投資帳戶。凡未滿18歲、擁有社會安全號碼(SSN)的美國兒童都可開戶，其中2025年至2028年間出生的美國公民，政府將一次性存入1000元作為起始資金。家長、祖父母、親友甚至雇主都可繼續存款，每名兒童每年最高可投入5000元，雇主最高可提撥2500元。

根據美國財政部規定，帳戶資金目前將投資於追蹤標普500(S&P 500)指數的低成本ETF，未來也將陸續增加其他美國股票指數基金供家長選擇。

長島居民Brecht表示，高昂的生活成本、育兒及房屋維修支出，讓他很難替孩子存教育基金，八個月大的兒子可以獲得1000元政府補助，對家庭而言是很好的開始。

不過，並非所有家庭都打算把Trump Account當作主要投資工具。住在長島的陳姓夫婦雖已替小孩開戶，但表示仍會把大部分教育基金放在529計畫及一般投資帳戶，他們認為，一般證券帳戶提領限制較少，而Trump Account未來的課稅方式仍存在不確定性。

多位理財專家也提醒，家長應依照儲蓄目的選擇不同工具。如果目標是支付未來大學學費，529計畫仍是首選。529帳戶使用於學費、住宿、教科書等合格教育支出時，本金及投資收益提領都可免聯邦所得稅，部分州政府還提供州所得稅優惠；相較之下，Trump Account雖採延稅(deferred tax)設計，但投資收益在提領時仍須繳納所得稅，因此教育用途的稅務優惠不如529。

Trump Account與529計畫比較。（記者戴慈慧／製表）
Trump Account與529計畫比較。（記者戴慈慧／製表）

但529計畫主要供教育用途，若挪作其他用途，投資收益通常須補稅並可能加徵10%罰款；Trump Account則可於子女成年後，用於支付高等教育、首次購屋、生育子女等符合規定的支出，可免除提前提領罰款，使用範圍較廣，也被部分理財專家視為提前替子女累積退休資產的新工具。

截至今年6月初，美國財政部表示，全美已有約600萬個Trump Account開設，其中約140萬名符合資格的新生兒可獲得1000元政府存款。此外，包括花旗(Citi)、摩根大通(JPMorgan Chase)及Chipotle等大型企業，也宣布將為符合資格的員工子女提供配對提撥，協助家庭累積子女未來資產。

精華 FAQ

  • 凡未滿18歲且有社會安全號碼的美國兒童都可開戶，其中2025年至2028年間出生的美國公民，政府會一次性存入1000美元作為起始資金。

  • 因為529用於學費、住宿與教科書等合格教育支出時，本金與收益提領可免聯邦所得稅，部分州還有稅優惠；Trump Account提領時仍需繳稅。

  • Trump Account除教育外，子女成年後還可用於首次購屋、生育子女與部分退休用途，且符合規定支出可免提前提領罰款，使用範圍明顯更廣。

川普 共和黨 聯邦政府

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