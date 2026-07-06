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不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

寫信罵ICE 幹員上門警告…紐約男子興訟 告國安部侵權

記者顏伶如／即時報導
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國安部被指侵犯民眾憲法第一修正案言論自由權利。（美聯社）
國安部被指侵犯民眾憲法第一修正案言論自由權利。（美聯社）

全國公共電台(NPR)6日報導，紐約州羅徹斯特市(Rochester)居民史特瑞弗(David Streever)今年1月透過電郵寫信移民及海關執法局(ICE)局長，結果國土安全部國土安全調查處(Homeland Security Investigations)幹員上個月找上門遞交警告通知書(warning notices)，內容寫道他措詞強烈的信函可能觸法。史特瑞弗在非營利言論自由倡議組織「個人權利和表達基金會」(Foundation for Individual Rights and Expression)協助下，6日向華府特區聯邦區域法院遞狀控告國土安全部侵犯憲法第一修正案言論自由權利。

史特瑞弗對媒體發表聲明說，明尼蘇達州發生美國公民遭移民幹員開槍擊斃事件後，「我跟很多美國人一樣非常難過，覺得自己必須做點什麼」。他表示：「寫信給ICE局長是我表達心中憤慨最低限度能做的事，但我做夢也沒想到，聯邦幹員因此找上門來，甚至深夜突襲我的下榻飯店。」

國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)、ICE官員以及三名試圖與史特瑞弗接觸的聯邦幹員，在這起官司裡均列被告。

史特瑞弗請求法院禁止被告採取任何正式、非正式動作，對他的言論與請願活動進行威脅、報復。他也請求法院禁止聯邦官員向民眾繼續發放類似的警告通知書，因為這些舉動對於受到第一修正案保護的自由表達造成寒蟬效應。

訴狀指出，國土安全調查處幹員6月23日前往史特瑞弗住家的同一天，擔任紐約州初選投票所選務人員的雪城居民岡耶(Paigelynne Gonyea)也因為一則1月份的Instagram而收到國土安全調查處幹員電話留言說剛剛前往她的公寓，對她發布的警告通知書事由寫道她發文內容涉及肉搜ICE幹員，帳號可能涉嫌觸法。

精華 FAQ

  • 因他今年1月寄信批評ICE局長後，遭國土安全調查處幹員上門並留下警告通知，認為此舉威脅其言論與請願權，因此提告主張第一修正案受侵害。

  • 訴狀核心主張是第一修正案保障的言論自由與請願權遭侵犯，因聯邦官員以警告通知與上門接觸，對批評政府者形成報復與寒蟬效應。

  • 訴狀提到，雪城居民岡耶也因1月的Instagram貼文而收到警告通知，內容指其可能涉及肉搜ICE幹員，且幹員還曾致電並到她住處。

移民 國土安全部 ICE

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