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不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

記者顏伶如／即時報導
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新入籍的公民興奮與伴侶親吻。（美聯社檔案照）
新入籍的公民興奮與伴侶親吻。（美聯社檔案照）

全國公共電台(NPR)6日報導，與美國公民結婚的外籍配偶申請居留身分時，向來不會成為廣泛移民執法行動目標，但川普政府全面減緩合法移民的措施之下，外籍配偶如今也面臨政策衝擊，不再像以前一樣屬於相對免疫的群體。

報導指出，移民律師與受到影響的家庭指出，某些與美國公民結婚的外籍配偶被迫跟愛人分離，也害怕跟移民機關打交道。

移民權益倡議組織「美國家庭團結」(American Families United)執行主任狄艾茲維多(Ashley DeAzevedo)指出：「對於跟非美國出生配偶結婚的美國公民來說，如今日子變得比較困難。」她說，過去一年來，越來越多民眾受到政策急轉彎影響，參加組織的會員人數隨之增加。

根據統計，目前在美國國內有140萬人尋求「美國家庭團結」協助，在海外則有30萬人求助，包括已經離開美國及想要入境美國者。

狄艾茲維多說，從實際案例中看到許多會員因為害怕遭受無限期拘留而選擇自我驅逐，也看到某些會員配偶遭到拘留，「這是我們在以前從沒碰過的，因為以往對於拘留對象總是排定先後順序」。

「美國移民律師協會」(American Immigration Lawyers Association)政府關係部資深主任達拉爾-迪尼(Sharvari Dalal-Dheini)分析，美國政府對於試圖透過婚姻留在美國的移民，向來都會進行嚴格審核，但美國公民的外籍配偶在申請居留期間，通常不會捲入廣泛移民執法行動當中。

達拉爾-迪尼指出，美國公民的外籍配偶在法律上向來擁有特殊地位，不受移民配額限制，並不需要一直具備合法身分才符合申請資格，「以前法律總是把他們視為特權階級(privileged class)，但這屆政府則像對待所有其他移民一樣對待他們」。

報導指出，就連身為軍人的美國公民，外籍配偶也受到川普政府移民影響，尤其是配偶如果來自70個發布旅遊禁令或暫停發放簽證的國家。

姓名保密的「艾斯」(Es)便是其中一例，她與在陸軍服役的美國公民結婚後持有綠卡。艾斯來自去年被發布限制入境的旅遊禁令國家之一，雖然在美國生活30年，但去年提交的入籍申請迄今未獲處理。她說，丈夫即將調派德國，但因為她的入籍申請案仍待處理(pending)，除了將出發日期從7月延到10月，還考慮到她的身分問題對兩個孩子將造成如何影響。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因川普政府全面減緩合法移民並強化執法，外籍配偶在申請居留或入籍時，已不再像過去那樣被視為相對安全的群體。

  • 他們發現越來越多家庭因害怕無限期拘留而自行離境，也有人配偶遭到拘留，顯示執法壓力已直接衝擊婚姻家庭。

  • 軍人美國公民的外籍配偶若來自旅遊禁令國家，也會受波及；例如持綠卡者的入籍申請久未處理，甚至影響搬遷與孩子安排。

移民 川普 美國公民

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