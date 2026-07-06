男童溺斃數小時後被發現還活著 父母面臨虐童重罪起訴

示意圖。（路透）

亞利桑納州 吉爾伯特(Gilbert)警方指出，1歲半男童費奧迪里諾(Vincent Fiordilino)今年2月溺水被醫生宣告死亡的數小時後，在太平間被發現還活著。警方已建議檢察官以虐待兒童重罪罪名起訴男童父母，因為男童父母坦承在觀看超級盃 (Super Bowl)的家庭派對上吸食大麻 ，沒有妥善照顧男童。

亞利桑納州馬瑞波卡郡(Maricopa County)檢察官迄今仍未對男童父母提出起訴。男童父母總共育有三名兒女。

根據警方調查，費奧迪里諾2月8日下午5點30分在超級盃派對上從父母視線消失，後來被參加派對的客人發現面部朝下漂浮在後院游泳池。男童父母後來接受警方訊問時，雙雙坦承在派對上吸大麻而神智不清。

警方指出，費奧迪里諾被急送人員送到慈悲吉爾伯特醫療中心(Mercy Gilbert Medical Center)，當晚6時20分被醫師宣告死亡之後，晚間7時23分送到醫院太平間。數小時之後，法醫辦公室人員前來接收遺體時發現男童還有呼吸，院方出動直升機將費奧迪里諾緊急送到鳳凰城兒童醫院(Phoenix Children's Hospital)。

醫院人員說，男童可能出現瀕死呼吸(agonal breathing，又稱臨終喘息)現象，也就是瀕臨死亡時可能發生的非自主反射。一名護士後來供稱，孩子被宣告死亡後有檢測到脈搏。

警方指出，宣告男孩死亡的醫師堅持診斷無誤，指示醫護人員停止搶救，但男童雙親與在場員警則擔心孩子好像看起來仍有呼吸。

亞州地方媒體AZFamily報導，警方並未建議對醫師提出刑事指控。

根據GoFundMe募款活動專頁，費奧迪里諾被送到鳳凰城兒童醫院後，腎臟、肺部、肝臟都陷入衰竭，腦部可能受損，未來康復過程仍需要接受許多治療。