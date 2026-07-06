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少年摯友提克丁籲川普宣布國家緊急狀態 以掌控期中選舉

記者顏伶如／即時報導
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左為佛羅里達州律師提克丁。（路透檔案照）
左為佛羅里達州律師提克丁。（路透檔案照）

自稱從紐約軍事學院(New York Military Academy)的少年時期以來就是川普摯友的80歲佛羅里達州律師提克丁(Peter Ticktin)接受CNN專訪時說，川普總統應該宣布「國家緊急狀態」以掌控期中選舉。提克丁表示，民主黨正在密謀竊取足夠的國會席次，以便對總統、副總統發動彈劾與罷免，並且讓眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)當上眾院議長，然後按照憲法規定接班順位成為美國總統。

CNN 6日報導，在提克丁的世界裡陰謀論無所不在，到處都有掩飾事實的密謀。他說，多個國家干預2020年美國大選，從川普手中奪走勝利。

提克丁的客戶之一是遭控對投票機動手腳而遭刑事起訴的科羅拉多州梅沙郡(Mesa County)前任委員提娜‧彼得斯(Tina Peters)。彼得斯上個月從監獄獲釋，在提克丁陪同下前往白宮橢圓形辦公室拜會川普。

旨在加強選民身分核實的「拯救美國法案」(SAVE America Act)遲遲沒有在國會通過，提克丁是呼籲川普應該採取進一步行動的盟友之一。提克丁主張，川普應該頒布行政命令，以電子投票機遭到外國干預為由宣布國家緊急狀態，讓聯邦得以掌控今年11月的期中選舉。

提克丁受訪時稱，委內瑞拉、中國、伊朗等都參與干預2020年美國大選，證據在委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)遭到美軍活捉之後很快可望公諸於世。

被問到消息來源出自川普政府哪個部門、正與哪些川普政府人士接觸時，提克丁則不願多談。他說，每年都跟川普談話幾次，兩人之間有暢通的溝通管道。川普第一任期卸任之後在與民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓的訴訟中，提克丁擔任川普辯護律師，官司最後以川普敗訴收場。

提克丁曾在右派媒體上毛遂自薦，聲稱自己是前司法部長邦迪(Pam Bondi)下台後的繼任人選。

一名白宮官員對CNN說，提克丁許多建議是基於善意，但似乎誇大目前與川普之間的關係。官員說，提克丁沒有跟川普定期談話，也無法影響白宮對選舉、投票的政策。

精華 FAQ

  • 他認為電子投票機可能遭外國勢力干預，川普可藉此發布行政命令，讓聯邦接管期中選舉，藉以防止他口中的選舉操弄。

  • 他聲稱民主黨與委內瑞拉、中國、伊朗等外國勢力共同介入2020年大選，甚至奪走川普勝利，但這些說法缺乏公開證據支持。

  • 白宮官員表示，提克丁的建議多出於善意，但他誇大了與川普的關係，並沒有定期對話，也無法影響白宮選舉政策。

川普 期中選舉 眾院

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