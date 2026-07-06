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眾院議長強生：國會應立法限縮屬地主義出生公民權

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眾院議長強生：國會應立法限縮屬地主義出生公民權

記者顏伶如／即時報導
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眾院議長強生（Mike Johnson）。（路透）
眾院議長強生（Mike Johnson）。（路透）

眾院議長強生(Mike Johnson)5日接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)專訪時說，川普總統行政命令遭最高法院推翻之後，國會應該立法限縮屬地主義出生公民權。強生表示，「生育旅遊」猖獗導致美國公民權遭到「貶值」(devalued)，「這是對法治與國家安全的威脅，我們必須解決問題」。

強生並未說明具體法案為何，僅表示共和黨正從各種角度檢視問題。他表示：「如果有一項法案能夠解決問題，我們會立即推動。」

最高法院大法官多數決裁定，屬地主義出生公民權受到憲法第14修正案保障。

如果要修改憲法，必須在參眾兩院通過三分之二表決，並獲得全國四分之三州議會批准，門檻極高。

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)在協同意見書寫道，國會可以立法對非法居留者在美國生下兒女訂定出生公民權的例外條款。

同為川普盟友的共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)、德州聯邦眾議員巴賓(Brian Babin)去年提出限縮出生公民權法案，法案內容承認憲法第14修正案保障出生公民權，但縮減修正案條文關鍵文字「受其管轄」(subject to the jurisdiction thereof)定義。

Roll Call國會新聞網站6日分析，對於最高法院最近出爐的重大判決，專家認為，國會不太可能採取因應行動。

喬治華盛頓大學(George Washington University)政治管理學院立法事務部主任博加特(Casey Burgat)指出，在兩黨勢均力敵的情況下，國會較傾向於對總統職權做出回應，不太可能通過法案來回應最高法院剛結束的審案期裁決。

博加特指出：「這反映了我們置身一個高度兩極化、缺乏安全感、僅具微弱多數優勢的現實，在這種情況下，權力或許存在紙上與憲法，但要把權力付諸實現則是另一個截然不同的政治問題。」

芝加哥大學(University of Chicago)法學院教授胡各(Aziz Huq)指出，共和黨雖同時控制白宮與國會，但白宮對於推動立法以回應最高法院本會期的裁決，幾乎沒有太多努力。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 強生認為生育旅遊使美國公民權被貶值，也對法治與國家安全構成威脅，因此主張國會透過立法，針對屬地主義出生公民權加以限縮。

  • 最高法院多數大法官裁定，屬地主義出生公民權受到憲法第14修正案保障，意味著單靠行政命令無法推翻這項原則，若要大幅修改須面對更高層級的憲法門檻。

  • 專家指出，國會目前處於高度兩極化且多數優勢微弱的狀態，立法通常更傾向回應總統職權而非最高法院裁決，因此推動限縮出生公民權法案的難度很高。

眾院 共和黨 美國公民

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