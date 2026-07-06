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前川普律師博夫出任聯邦上訴法院法官 手機桌布露端倪？

記者顏伶如／即時報導
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博夫檔案照。（路透）
博夫檔案照。（路透）

紐約時報6日報導，川普私人律師出身、曾任司法部副部長的博夫(Emil Bove)獲川普總統提名出任聯邦第三巡迴上訴法院法官之後，遭到質疑把對川普的忠誠擺在司法之上，被人檢舉之後案件正由上訴法院首席法官處理。

川普去年6月提名博夫出任聯邦第三巡迴上訴法院法官，當時聯邦法院正在處理挑戰川普行政權的大量訴訟。川普政策遭聯邦區域法院法官擋下的新聞，當時幾乎天天登上新聞頭條，川普則以提名與自己立場一致的博夫等保守派人士進入聯邦上訴法院做為回擊。博夫任命案2025年7月在參議院以50票對49票表決通過。

聯邦第三巡迴上訴法院管轄範圍包括賓州、新澤西州、德拉瓦州，共有14名法官。

博夫2025年9月上任之後不久，一名法官同僚無意間看到博夫iPhone手機桌布時看到詫異，因為桌布是川普在賓州巴特勒(Butler)遭遇槍擊之後流血振臂照片。

消息人士說，博夫的手機桌布照片在關係緊密的第三巡迴上訴法院法官之間造成不安，因為博夫出任法官之前以擔任川普的「鷹犬」聞名，出任法官之後是否把對川普忠誠凌駕於法律之上引發討論。

45歲的博夫出任聯邦法官之後，法律見解大多與白宮在多元化、移民等政策看法一致，但到目前為止尚未對涉及川普個人利益的案件做出裁決。

除了手機桌布照片之外，博夫2025年12月參加在賓州一間賭場舉行的川普造勢集會也引發爭議，遭非黨派監督組織「改善法院」(Fix the Court)檢舉違反禁止法官參加政治活動的規範。

博夫當時對在場採訪的媒體說，僅以公民身分前來聆聽川普演講。

退休聯邦法官葛特納(Nancy Gertner)說，出席造勢活動顯示博夫仍把自己視為川普的辯護人。她說：「他獲得提名時，我就擔心他不只是川普律師，還是個狂熱分子，過去言行並不恰當，到現在依然我行我素。」

報導指出，博夫曾兩度擔任法官助理，也有9年紐約南區聯邦檢察官的資歷，司法背景加上年輕因素，被外界認為可能是川普日後填補最高法院大法官空缺的潛在人選。

2023年，博夫與另一位川普律師、現任代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)聯手，為身陷多項刑事起訴的川普辯護。川普贏得2024年總統選舉後，博夫獲得安排進入司法部，為川普政府遣返專機等政策辯護。

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精華 FAQ

  • 川普提名博夫出任聯邦第三巡迴上訴法院法官，該院管轄賓州、新澤西州與德拉瓦州，原本就處理不少與聯邦政策相關的爭議案件。

  • 因為同僚看到他的iPhone桌布是川普在巴特勒遭槍擊後流血振臂的照片，讓人懷疑他仍以私人忠誠看待司法角色，因而引起關注。

  • 博夫2025年12月出席川普造勢活動，被監督團體指控違反法官不得參與政治活動的規範；他雖稱只是以公民身分到場，但爭議仍未平息。

川普 紐約時報 司法部

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