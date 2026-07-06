美研究型大學錄取博士生減少 科學界出現警訊

受到聯邦經費不確定的影響，美國某些最頂尖的研究型大學紛紛縮減博士班計畫，科學界因此出現警訊。（美聯社）

紐約時報 6日報導，受到聯邦經費不確定的影響，美國某些最頂尖的研究型大學紛紛縮減博士班計畫，科學界因此出現警訊；根據統計，美國大學協會(Association of American Universities)裡55所頂尖大學今秋博士班錄取學生，人數比一前之前下降15%，引發高等教育學界人士對於美國研發新科學的能力恐將變差的憂慮。

麻省理工學院(MIT)校長科恩布魯斯(Sally Kornbluth)今年5月在給全校的訊息中說，雖然某些單位遭到刪減的經費獲得國會恢復，可是這些資金實際上並沒有像往常一樣流向MIT。

她指出，新的聯邦研究獎項減少20%，新的聯邦稅則將對學校收到的贊助捐款帶來影響。

科恩布魯斯表示，除了極少數例外，學校招收的研究所學生估計將減少將近20%，也就是減少大約500名學生，這將對大學部學生造成連帶影響，因為研究助教也將變少。

加州 理工學院(California Institute of Technology)2026年秋季班研究所學生招收人數全面減少40%，研究院院長陳大衛(David Chan，音譯)受訪時說，招收人數減少原因並非預算刪減，而是資金不確定。他說，希望恢復像從前一樣經費穩定，「但我們不知道何時能夠發生」。

華盛頓大學(University of Washington)天文系主任韋爾克(Jessica Werk)說，以往每年大約從400名申請者當中錄取4名博士班新生，但如今州政府預算刪減加上川普政府政策的雙重影響，2026年秋季班第一次不招收博士新生。

美國大學協會政策部副總監史密斯(Toby Smith)說：「支持博士生的資源變少，使得我們面臨失去一整個世代新人才的風險。」

大學主管與研究倡議人士指出，博士班新生人數降低的原因很多，包括國家衛生研究院(National Institutes of Health)、國家科學基金會(National Science Foundation)等聯邦基關提供的研究經費縮水，最有錢的學數機構接受捐款則面臨一項新的聯邦稅，而川普總統主政之下聯邦經費變得不穩定則是最主要因素，使得學校很難對博士生給予為期多年的資助承諾。

擁有高等教育行政博士學位的美國科學促進會(American Association for the Advancement of Science)主任約克(Travis York)指出，資金不確定導致博士班新生人數減少的後果，不但會出現在今秋與明年的校園裡，還將在未來幾年的美國發明生態造成連鎖效應。