最高院勝訴後保守派轉向「讓男孩站上女孩領獎台的藍州」

最高法院30日裁定，各州得以禁止跨性別運動選手參加女子體育賽事，全國27個紅州已訂有類似法律，不過大法官對於允許跨性別選手參加女子競賽的藍州則隻字未提。（路透）

最高法院30日裁定，各州得以禁止跨性別 運動選手參加女子體育賽事，全國27個紅州已訂有類似法律，不過大法官對於允許跨性別選手參加女子競賽的藍州則隻字未提。在最高法院獲得勝訴的保守派團體「捍衛自由聯盟」(Alliance Defending Freedom)，下一個目標是在藍州禁止跨性別運動員參加女子比賽。

「捍衛自由聯盟」主席克莉絲汀‧瓦格納(Kristen Waggoner)在最高法院判決宣布後立即在社群媒體X發文寫道：「讓男孩站上女孩領獎台的藍州，下一個就輪到你們了。」

「捍衛自由聯盟」推動的禁止跨性別運動員訴訟仍有三件仍在審理中，司法部提告訴訟也有三件仍在聯邦法院審理中。教育部也承諾要繼續努力禁止跨性別選手參加女孩比賽，自從川普總統二度執政以來，教育部已對各州體育協會及學區展開數十項調查。

華盛頓郵報3日分析，川普政府與保守派倡議團體繼續向前邁進，目標是發布一項全國有效的禁令。

福斯新聞網3日報導，全國有27州州法禁止生理男性參加女子體育活動，另外23州沒有類似法律，其中19州積極允許跨性別選手參加女子體育活動，4州則透過教育主管機關或體育協會對跨性別選手參賽做出限制。

保守派維權組織「捍衛教育」(Defending Education)2日向教育部提出檢舉，指控加州體育協會及兩個學區允許跨性別選手使用女子更衣室並參加女子團隊比賽。

華郵分析，雖然這場跨性別選手的法律戰爭將席捲全國，但受到政策直接影響的人數卻微乎其微；政治輿論氣氛高漲，以川普為首的共和黨人向贊同禁止跨性別選手的公眾放大議題。

以密西西比州為例，2023年全州調查發現，並沒有跨性別學生參加體育活動。華盛頓州教育廳長去年對媒體表示，全州大約25萬名學生體育選手當中，跨性別者不到10人。佛羅里達州州政府紀錄顯示，過去十年間只有兩名跨性別選手參加女子體育活動。

亞利桑納州、華盛頓州、科羅拉多州等今年都有與跨性別選手有關的公投將由選民投票決定結果。

今年11月將由選民投票的科州第109號提案，要求對學生選手參加體育競賽訂定限制，只能登記參加出生紀錄註記性別的項目。

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