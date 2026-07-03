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為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

記者顏伶如／即時報導
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49歲執業護士(nurse practitioner)瑪瑞爾‧尤基(Mariel...
49歲執業護士(nurse practitioner)瑪瑞爾‧尤基(Mariel Yukee)，遭控企圖詐領福利9.06億元。圖為示意圖。（路透）

司法部日前宣布「全國醫療詐騙打擊行動」(National Health Care Fraud Takedown)年度報告，數百人涉嫌累計金額數十億的醫療保險詐欺而面臨犯罪起訴，其中最受矚目的被告是來自拉斯維加斯的49歲執業護士(nurse practitioner)瑪瑞爾‧尤基(Mariel Yukee)，遭控企圖詐領福利9.06億元，拿非法所得購買價值59萬餘元的法拉利(Ferrari)豪車、86多萬元的寶格麗(Bulgari)項鍊。

在四個州經營移動式傷口診所(mobile wound clinics)的尤基，遭到起訴罪名包括洗錢、共謀電匯詐欺與醫療詐欺，以及提供、支付、索取與收受非法醫療回扣。

聯邦官員指出，尤基鎖定已進入安寧療護的臨終老年人，向俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)以及軍人醫療保險(TRICARE)申請患者其實不需要的羊膜傷口同種異體移植物(amniotic wound allografts)費用，請款總額高達9.06億。

根據調查，尤基把同種異體移植物使用在已經癒合的傷口，或者使用在對治療並無反應的傷口，然後偽造患者的病歷數據，讓紀錄顯示這項措施確有必要。

官員指出，尤基企圖詐領的9.06億福利當中，已經得手2.97億。

聯邦調查人員查扣尤基3520萬元資產，其中包括46萬餘元美金現鈔、一輛價值59萬4000元的法拉利296 GTS跑車以及一條價值86萬5000元的寶格麗項鍊。

在司法部年度報告裡，分布於六個司法轄區、共計11名被告涉嫌類似手段的羊膜傷口同種異體移植物請款詐欺而遭起訴。

在維吉尼亞州東區，37歲被告諾柏爾(Mikia Noble)經營心理健康診所Advancing Communities Everywhere，涉嫌利用無家可歸民眾的白卡號碼申報提供心理健康諮詢，其實不曾提供服務或服務並不需要，虛假請款與詐欺請款累計4960萬元，其中3860元已經撥付。諾柏爾面臨共謀醫療詐欺罪名起訴。

精華 FAQ

  • 她被指針對臨終安寧療護老人，申報患者其實不需要的羊膜傷口同種異體移植物，並偽造病歷讓紀錄看似符合醫療必要，向Medicaid與TRICARE大量請款。

  • 調查指出，尤基涉嫌請款總額高達九億零六百萬元，其中已經得手約二億九千七百萬元，金額龐大，成為司法部年度醫療詐騙打擊行動的焦點案件。

  • 聯邦調查人員已查扣約三千五百二十萬元資產，包括現金、法拉利296 GTS與寶格麗項鍊；另有六個司法轄區共十一名被告因類似羊膜移植物詐欺遭起訴。

司法部 醫療保險

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