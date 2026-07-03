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聯邦上訴法院：等待驅逐期間 ICE不得在拒絕保釋下拘留移民超過90天

記者顏伶如／即時報導
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聯邦第五巡迴上訴法院三名法官組成的合議庭2日以2票對1票通過裁決指出，移民和海關執法局(ICE)在遭押移民等候驅逐期間，不得在拒絕給予保釋機會的情況下拘留超過90天。福斯新聞網3日分析，裁決結果可能影響數以千計在德州、路易斯安納州遭到拘留的移民。

聯邦法律規定，身為「入境申請者」(applicants for admission)的外籍人士在移民法院審理期間必須接受強制拘留，沒有資格獲得保釋聽證會。

國土安全部去年聲稱，已經在美國境內的非公民也符合遭到強制拘留的「入境申請者」身分。司法部移民上訴委員會(Board of Immigration Appeals)去年9月宣布採納國土安全部的解讀定義之後，移民法官開始在全國各地下令實施強制拘留。

聯邦第五巡迴上訴法院法官索斯維克(Leslie Southwick)在裁決書中說，最高法院2001年判例認定法律正當程序(due process)條款的保護對象適用於所有人，包括本案兩名墨西哥公民以及一名宏都拉斯公民。

索斯維克寫道：「年代久遠的建國憲章所具備的歷史威嚴之一，在於向我們境內人民提供基本權利時絕無例外，包括個人自由遭到剝奪時擁有獲得聽證的權利。」

持少數意見的法官威爾遜(Cory Wilson)在不同意見書指出，多數派意見讓憲法明確賦予國會對移民事務的絕對權力遭到邊緣化。

倡議組織「美國移民委員會」(American Immigration Council)律師卡斯勒(Rebecca Cassler)對路透發表聲明說，對於合議庭認可憲法核心原則甚感欣慰，也就是法律正當程序條款並不允許政府無限期關押移民。

國土安全部則對路透發表聲明說，反對聯邦第五巡迴上訴法院裁決，政府對於有權強制拘留移民的法律立場充滿信心。

精華 FAQ

  • 法院認定，移民和海關執法局在拒絕提供保釋機會時，不能將等待驅逐的移民拘留超過90天，否則即可能違反正當程序保障。

  • 因為福斯分析指出，裁決可能波及德州與路易斯安那州等地數以千計的拘留者，尤其是被視為入境申請者、原本無保釋聽證資格的人。

  • 法院多數意見強調憲法正當程序適用所有人，不容無限期羈押；國土安全部則主張相關法律授權政府強制拘留，並對其立場充滿信心。

移民 ICE 路易斯安納州

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