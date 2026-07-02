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川普凱旋拱門模型「漏料」遭譏「廉價得像Temu買來的」

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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「凱旋拱門」仿製模型外觀似乎出現逐漸解體的情況。（路透）
「凱旋拱門」仿製模型外觀似乎出現逐漸解體的情況。（路透）

雅虎新聞網報導 ，「偉哉美國博覽會」（The Great American State Fair）近日再度傳出爭議。這次引發關注的是川普總統所提議「凱旋拱門」仿製模型，外觀似乎出現逐漸解體的情況。

周三，有人發現設置於華府國家廣場（National Mall）中央的膠合板模型表面，滲出大量黃色發泡填縫劑（spray foam）或其他建築材料。在一段發布於X的影片中，可以看到黃色物質自科林斯柱（Corinthian columns）上方持續滲出，影片迅速累積超過70萬次觀看，並引發數百則留言討論。

有網友評論，「廉價得像Temu買來的一樣，就跟他經手的所有東西一樣。」也有人留言表示，「古羅馬人看到一定會笑出來。」另有使用者揶揄稱「一定又是破壞者幹的」，諷刺川普先前對倒映池（Reflecting Pool）整修後出現問題所提出的「破壞行為」說法。還有人模仿川普語氣寫道，「各位，我們都很喜歡這些滲出的東西，不是嗎？」

該模型原本用於宣傳川普計畫在波多馬克河（Potomac River）旁興建一座高達250英尺（約76公尺）的勝利拱門，但自亮相以來便備受嘲諷，被認為外觀粗糙、宛如廉價DIY製品。

模型初期設計就被批評細節簡陋，部分所謂的裝飾元素從遠處看似浮雕，實際上只是印刷在紙板上的圖樣，再以釘書針固定於結構表面。此外，木製結構疑似在高溫影響下發生變形，導致外層材料出現鼓起與剝落。

評論聲浪中，有人直言其「業餘且粗製濫造」，並形容整體風格像是「墨索里尼時代的現代主義，只是用紙板和強力膠拼出來」。也有人簡短評論，「比想像中還糟。」

政治部落客伊格萊西亞斯（Matthew Yglesias）則分享照片，搭配「畫到一半的馬」迷因，諷刺其完成度落差與草率感。

近日雖有部分補強作業，包括增設科林斯式柱與裝飾線板，但改善效果有限。

盡管負面聲浪不斷，仍有支持者為該展品辯護，認為臨時展示品本就不應期待高端材質。一名使用川普主題頭像的網友表示，「你們難道期待臨時展示品用大理石嗎？『川普妄想症候群』（TDS）真的很嚴重。」

與此同時，主辦單位Freedom 250尚未就相關問題回應媒體詢問。

這場為慶祝美國建國250周年而舉辦的「偉哉美國博覽會」，自籌備階段起便爭議不斷。原定參與的多組音樂表演者陸續退出，部分理由與活動政治色彩有關；多個民主黨傾向州份亦選擇不參與。

川普於6月24日以類似競選造勢的方式為活動揭幕，但媒體報導指出，現場人潮遠低於預期。盡管他後續在社群平台宣稱活動「人山人海」，並批評媒體報導失真，但多家媒體與估算數據顯示實際到場人數明顯有限。

開幕後，現場亦接連出現停電、攤位物資不足、觀眾稀少等情況，相關畫面在網路上廣泛流傳。

盡管爭議不斷，川普仍持續在公開場合強調該活動「極為成功」，並在Truth Social上讚揚其成果，同時批評前任總統表現。

▼收聽一洲焦點Podcast：

「凱旋拱門」仿製模型外觀似乎出現逐漸解體的情況。（路透）
「凱旋拱門」仿製模型外觀似乎出現逐漸解體的情況。（路透）

精華 FAQ

  • 因為模型表面出現黃色發泡填縫劑滲漏，外觀像在解體，加上整體做工廉價、細節粗糙，許多人直接拿它與Temu商品相提並論。

  • 報導指出，部分裝飾其實只是印在紙板上的圖樣，再用釘書針固定；木結構疑受高溫變形，導致外層材料鼓起、剝落，修補效果也有限。

  • 除了模型挨批，博覽會還傳出人潮遠低預期、部分表演者退演、停電與物資不足等問題，川普雖持續稱成功，外界評價仍普遍負面。

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