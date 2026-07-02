參議院9個席次 今年最可能翻轉…共和黨6民主黨3

國會山莊。（歐新社檔案照）

CNN 2日分析，各州初選大致定局，爭議院多數席次之爭戰場拉開，民主黨 若想成為多數，除了要保住現有席次，還要另外翻轉4個席次。根據選戰決策主管評估、民調結果、候選人募款情形與各州政黨狀況分析，今年11月期中選舉最可能出現翻轉的9個席次，機率最高到最低依次為：北卡羅來納州、緬因州、密西根州、俄亥俄州、阿拉斯加州、愛阿華州、喬治亞州、新罕布夏州、德州。

共和黨 北卡州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)即將退休，民主黨候選人是曾任兩屆州長的庫伯(Roy Cooper)，對戰共和黨全國委員會(RNC)前主席瓦利(Michael Whatley)。紐約時報與謝納學院(Siena College)本周公布民調顯示，庫伯獲得選民支持度50%，領先43%的瓦利。庫伯在今年第一季結束時選舉募款所得約1840元，瓦利選舉現金則僅250萬元。

共和黨緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)尋求任期「六連霸」，民主黨挑戰者普拉特納(Graham Platner)個人爭議最近成為媒體焦點。福斯新聞網民調顯示，柯林斯在登記選民中獲得50%支持率，普拉特納則有47%。柯林斯在政治傾向偏藍的緬因州，面臨川普因素帶來的政治阻力。紐時民調顯示，57%緬州選民對川普總統施政感到強烈反對。

民主黨密州聯邦參議員彼得斯(Gary Peters)即將退休，8月將登場的初選充滿不確定因素。共和黨隔岸觀火等待民主黨分裂內鬥的結果，也認為民主黨在初選過後將沒有時間整合派系。

前民主黨俄亥俄州聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)2024年連任失敗，今年捲土重來迎戰共和黨對手賀斯提(Jon Husted)。紐時本周民調顯示，賀斯提支持率50%，布朗47%。福斯新聞網6月初民調則顯示，布朗在登記選民中支持度領先。

共和黨阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文(Dan Sullivan)面臨前民主黨阿州聯邦眾議員瑪麗‧佩爾托拉(Mary Sattler Peltola)挑戰。紐時本周民調顯示，兩人支持度相差不多，蘇利文僅領先2%。

雖然愛阿華州是立場右傾的紅州，民主黨寄望選民對川普施政不滿的大環境，能讓曾州眾議員圖雷克(Josh Turek)拿下勝利。

在喬治亞州，共和黨候選人柯林斯(Mike Collins)民調雖然落後現任民主黨參議員奧薩夫(Jon Ossoff)，但共和黨選舉策略專家說，外量資金將湧入這場選戰為柯林斯拉抬聲勢。

新罕布夏州初選9月將登場，共和黨看好獲得川普背書的前聯邦參議員蘇努努(John E. Sununu)。

德州參議員席次，紐時民調顯示民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)與共和黨候選人派克斯頓(Ken Paxton)以47%支持度形成平手。