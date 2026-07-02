阿里巴巴與AUS涉非法藥物銷售 6億元與司法部和解
華爾街日報報導，遭控非法販賣藥物而觸犯美國聯邦食品、藥品和化妝品法(Federal Food, Drug, and Cosmetics Act)的阿里巴巴集團(Alibaba Group)及數位支付處理商AUS Merchant Services，已經同意以6億元與司法部和解。司法部指出，在聯邦調查過程中，臥底執法人員40多次在阿里巴巴電商平台買到非法藥品及偽造設備。
根據和解協議，阿里巴巴同意2億元遭沒收、繳交1億2500萬元刑事追加罰款，AUS Merchant Services將繳交8500萬罰款，1億9000萬元遭沒收。
對於司法部指控阿里巴巴集團與AUS允許賣家銷售、進口非法藥品與其他管制類商品到美國，阿里巴巴網站(Alibaba.com)坦承在2016年至2024年間，未能阻止大約8萬筆非法藥品及其他管制類物品的販賣。
總部位於美國的AUS則承認合規計畫沒能阻止非法銷售行為。
司法部發表聲明說，經營阿里巴巴網站的中國電商在不起訴協議中，坦承沒有阻止賣家進行大約8萬筆涉及非法物品進口到美國的交易，這些產品包括非法藥物、偽造藥物設備以及表列化學品，累計商品交易總額(gross merchandise value)超過2億。
司法部表示，雖然阿里巴巴訂有限制銷售違禁品的政策，但某些員工曾經保護措施不夠嚴謹表達擔憂。司法部表示，阿里巴巴提供的私訊服務功能，讓部分商家利用來接洽非法產品銷售。
司法部指出，一名賣家因為違法行為而遭舉報給阿里巴巴之後，依然獲准繼續販違禁品；AUS在發現有賣家銷售非法商品之後，並未對於銷售行為做出系統性的限制，只是轉交給阿里巴巴處理。
助理司法部長杜瓦(Tysen Duva)表示，阿里巴巴與AUS已經說明將採取哪些步驟改善審查與合規程序，也承諾未來將持續與美國執法部門合作。他表示：「又一個銷售非法藥物與相關設備的管道因此遭到關閉。」
阿里巴巴發言人1日在聲明中說，協議是「雙方都感到滿意的解決方案」。發言人表示，和解協議反映了巴里巴巴全力配合監管程序，以及「我們對於打擊非合規產品銷售，並且實施最頂級管制標準、政策與措施的承諾」。
兩家公司被指允許賣家在平台上銷售、進口非法藥物與其他管制商品到美國，違反聯邦食品、藥品和化妝品法，因此以六億元達成和解。 臥底執法人員在阿里巴巴平台上四十多次買到非法藥品與偽造設備，司法部並指出平台多年來未能阻止約八萬筆違規交易。 阿里巴巴同意沒收兩億元並支付一億兩千五百萬元刑事追加罰款；AUS則繳交八千五百萬元罰款，另有一億九千萬元遭沒收。
精華 FAQ
兩家公司被指允許賣家在平台上銷售、進口非法藥物與其他管制商品到美國，違反聯邦食品、藥品和化妝品法，因此以六億元達成和解。
臥底執法人員在阿里巴巴平台上四十多次買到非法藥品與偽造設備，司法部並指出平台多年來未能阻止約八萬筆違規交易。
阿里巴巴同意沒收兩億元並支付一億兩千五百萬元刑事追加罰款；AUS則繳交八千五百萬元罰款，另有一億九千萬元遭沒收。
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