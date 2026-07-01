在最高法院受挫之後 川普政府將擴大打擊生育旅遊

維權團體30日在最高法院外，慶賀大法官支持出生公民權的裁決。（美聯社)

最高法院30日推翻川普 總統二度執政上台首日簽署的取消出生公民權行政命令之後，川普政府立即採取行動將全面打擊生育旅遊(birth tourists)。白宮 發言人李維特(Karoline Leavitt)1日在社群媒體發文寫道：「最高法院令人失望，川普總統計畫打擊生育旅遊。」

李維特發文附上保守派新聞網站Daily Wire的一則新聞報導，內容寫道負責詐欺執法的司法部 助理部長麥克唐納(Colin McDonald)30日發布備忘錄通知部屬說，司法部「將鎖定那些剝削我們移民體制並且違反刑法的人」。

在標題為「生育旅遊詐欺計謀」(fraudulent birth tourism schemes)的備忘錄裡，麥克唐納寫道：「我正指示所有聯邦檢察官以及司法部刑事司一起跟國土安全部合作，把調查、起訴生育旅遊詐欺列為優先任務。」備忘錄是在最高法院30日裁決出爐之後發布。根據大法官裁決，持觀光簽證外籍人士在美國生下兒女也是美國公民。

對於生育旅遊案件，司法部通常根據美國法典第18編第1546節視為簽證詐欺起訴，不過麥克唐納在備忘錄裡鼓勵檢察官多多考慮其他聯邦法律，包括「電信詐欺與共謀電信詐欺」、「洗錢與共謀洗錢」、「非法使用身分識別手段」、「加重身分盜竊罪」、「共謀醫療保險詐欺」。

Daily Wire報導，最高法院判決讓生育旅遊獲得保護，富裕的中國籍人士經常利用這套作法到美國生孩子。

麥克唐納在備忘錄寫道，美國公民身分的制度每年遭到「數以千計的外國人」剝削，利用虛假藉口到美國生產，好讓子女拿到美國公民身分。

麥克唐納以2024年案件舉例說，華人夫妻董晶(Jing Dong)、劉維岳(Michael Liu)經營「美國快樂寶寶公司」(USA Happy Baby)從事生育旅遊，向中國客戶收取數以萬計費用協助孕婦到美國生產，除了以詐欺手段幫客戶拿到簽證以入境美國，還在美國境內提供海關入境指導以及安排住宿、交通，兩人後來被判處41個月有期徒刑。

他指出，董劉二人在詐欺計畫中指導客戶如何向移民局隱瞞有孕在身的事實。

麥克唐納也舉2022年的紐約生育旅遊詐欺案，被告阿克薩卡爾(Ibrahim Aksakal)遭控在紐約犯下醫療保險及電信詐欺，被判坐牢27個月，且賠償百餘萬元、沒收39萬7500元資產。麥克唐納指出，阿克薩卡爾與共犯在兩個土耳其語的社群媒體頁面為生育旅遊打廣告，同時指示孕婦向美國移民當局隱瞞懷孕。

備忘錄舉出的第三個案例是中國籍被告陳超(Chao "Edwin" Chen)經營「優孕」(You Win USA)坐月子中心，因為經營大規模生育旅遊計畫而被判處坐牢37個月。「優孕」聲稱在美中兩地擁有100人的團隊，已服務500多名中國客戶完成生育旅遊。

麥克唐納指出，陳超指導客戶入境時隱瞞到美國的真實意圖，並向每名客戶收取4萬至8萬不等的費用，短短兩年之間從中國收到300萬美元的國際電匯。