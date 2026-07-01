合法入境…奈及利亞修女去教堂遭ICE逮捕 兩黨議員譴責

民主黨籍加州國會議員Lou Correa展示蕾蒂西亞·烏格博加被捕的報導。（路透）

華盛頓郵報1日報導，來自奈及利亞的天主教修女蕾蒂西亞·烏格博加( Leticia "Letty" Ugboaja)走路前往德州 麥克艾倫市(McAllen)教堂準備參加周日彌撒，但路上卻遭到移民 和海關執法局(ICE )幹員攔下，念珠遭到沒收且被戴上手銬帶走。代表德州南部選區的兩黨國會議員介入之後，烏格博加遭押數小時終於獲釋。

國土安全部並未針對烏格博加移民身分做出說明。天主教教區人員則說，烏格博加是合法入境的護士。

共和黨德州聯邦眾議員莫妮卡‧德拉克魯茲(Monica De La Cruz)2022年首次參選國會議員時，拿下原本屬於民主黨的選區。現在她則加入民主黨行列，在以墨西哥裔選民為主的德州南部地區，呼籲釋放在社區有長久淵源、沒有犯罪紀錄的遭押移民。

德拉克魯茲在臉書(Facebook)發文寫道：「正如我一再重申，我們的移民執法應該針對暴力犯罪分子。」她說：「走在路上要去教堂的天主教修女，對我們社區並沒有威脅。」

德州布朗斯維爾(Brownsville)教區表示，烏格博加是總部位於奈及利亞的「聖母憐憫之女」(Daughters of Mary Mother of Mercy)修會成員，在德州當地醫院工作已十多年。

德州希達哥郡(Hidalgo County)民主黨籍行政長官科特茲(Richard Cortez)與烏格博加同屬「七苦聖母」(Our Lady of Sorrows)教堂教友。科特茲說，收到一名執事傳簡訊告知有修女被捕之後，立即聯繫德拉克魯茲以及民主黨德州聯邦眾議員庫維拉(Henry Cuellar)。

德拉克魯茲與庫維拉立即緊急打電話、傳簡訊給國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)及白宮「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)。庫維拉表示，獲得穆林與霍曼回覆保證說，烏格博加當天晚間就能回家。

面臨連任考驗的德拉克魯茲27日在臉書發文寫道，已經把這起事件「上報到最高層」。

烏格博加27日深夜走出德州雷蒙德維爾(Raymondville)的「艾爾瓦利拘留中心」(El Valle Detention Center)時，獲得在門口等候的修女諾瑪·皮門特爾(Norma Pimentel)擁抱。