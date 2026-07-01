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合法入境…奈及利亞修女去教堂遭ICE逮捕 兩黨議員譴責

記者顏伶如／即時報導
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民主黨籍加州國會議員Lou Correa展示蕾蒂西亞·烏格博加被捕的報導。（路透...
民主黨籍加州國會議員Lou Correa展示蕾蒂西亞·烏格博加被捕的報導。（路透）

華盛頓郵報1日報導，來自奈及利亞的天主教修女蕾蒂西亞·烏格博加( Leticia "Letty" Ugboaja)走路前往德州麥克艾倫市(McAllen)教堂準備參加周日彌撒，但路上卻遭到移民和海關執法局(ICE)幹員攔下，念珠遭到沒收且被戴上手銬帶走。代表德州南部選區的兩黨國會議員介入之後，烏格博加遭押數小時終於獲釋。

國土安全部並未針對烏格博加移民身分做出說明。天主教教區人員則說，烏格博加是合法入境的護士。

共和黨德州聯邦眾議員莫妮卡‧德拉克魯茲(Monica De La Cruz)2022年首次參選國會議員時，拿下原本屬於民主黨的選區。現在她則加入民主黨行列，在以墨西哥裔選民為主的德州南部地區，呼籲釋放在社區有長久淵源、沒有犯罪紀錄的遭押移民。

德拉克魯茲在臉書(Facebook)發文寫道：「正如我一再重申，我們的移民執法應該針對暴力犯罪分子。」她說：「走在路上要去教堂的天主教修女，對我們社區並沒有威脅。」

德州布朗斯維爾(Brownsville)教區表示，烏格博加是總部位於奈及利亞的「聖母憐憫之女」(Daughters of Mary Mother of Mercy)修會成員，在德州當地醫院工作已十多年。

德州希達哥郡(Hidalgo County)民主黨籍行政長官科特茲(Richard Cortez)與烏格博加同屬「七苦聖母」(Our Lady of Sorrows)教堂教友。科特茲說，收到一名執事傳簡訊告知有修女被捕之後，立即聯繫德拉克魯茲以及民主黨德州聯邦眾議員庫維拉(Henry Cuellar)。

德拉克魯茲與庫維拉立即緊急打電話、傳簡訊給國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)及白宮「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)。庫維拉表示，獲得穆林與霍曼回覆保證說，烏格博加當天晚間就能回家。

面臨連任考驗的德拉克魯茲27日在臉書發文寫道，已經把這起事件「上報到最高層」。

烏格博加27日深夜走出德州雷蒙德維爾(Raymondville)的「艾爾瓦利拘留中心」(El Valle Detention Center)時，獲得在門口等候的修女諾瑪·皮門特爾(Norma Pimentel)擁抱。

精華 FAQ

  • 她當時步行前往德州麥克艾倫市的教堂準備參加周日彌撒，途中遭ICE幹員攔下，念珠被沒收並戴上手銬帶走，情況引發外界關注。

  • 德州南部選區的共和黨眾議員德拉克魯茲與民主黨眾議員庫維拉都立即聯繫國土安全部部長穆林及白宮邊境沙皇霍曼，並成功促成她當晚返家。

  • 布朗斯維爾教區表示，烏格博加是奈及利亞修會成員，並在德州當地醫院工作超過十年；教會人士也強調她是合法入境，沒有犯罪紀錄。

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