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經濟專家：川普去年開除勞工統計局長讓美經濟損失200億

記者顏伶如／即時報導
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川普總統去年8月開除勞工統計局(Bureau of Labor Statisti...
川普總統去年8月開除勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)局長麥肯塔弗(Erika McEntarfer)，使得美國經濟受到200億損失的打擊。（路透）

史丹福大學經濟學家布魯姆(Nicholas Bloom)等專家在「經濟與政策研究中心」(Center for Economic and Policy Research)聯合發表最新報告指出，川普總統去年8月開除勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)局長麥肯塔弗(Erika McEntarfer)，使得美國經濟受到200億損失的打擊。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)1日報導，川普去年在沒有證據之下指稱經濟數據遭到操縱、造假而開除麥肯塔弗，經濟專家研究發現，川普此舉對美國經濟造成沉重傷害。

布魯姆、前勞工統計局長葛羅申(Erica Groshen)、智庫機構「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)資深研究助理霍布斯(Duncan Hobbs)與經濟學家史坦恩(Michael Strain)共同撰寫分析報告指出，川普開除麥肯塔弗導致經濟活動流失，連帶使得美國經濟受到衝擊。

報告指出，政策不確定的狀況劇烈增加，經濟活動受到壓抑，因為企業在前景不明的情況下步步為營，往往暫緩投資決策。

報告寫道，損失200億元的估計必然不夠精準，但更廣泛的含意則是明確的，那就是「受到信賴的聯邦統計數據是寶貴的經濟基礎設施」。

四位經濟專家在報告結論指出，這項研究發現對於掌理衡量經濟發展的最高層級統計機關息息相關，尤其是在民主國家。

川普開除麥肯塔弗的動作引發輿論批評，直指跟阿根廷、希臘、中國出於政治動機干預經濟數據的手段類似。屬於獨立機構的阿根廷統計首長2010年遭到免職之後，借貸成本開始飆漲，因為阿根廷竄改通膨數據讓投資人對經濟統計失去信心。

布魯姆等專家採用先前使用於衡量2008年金融危機與新冠疫情期間經濟衝擊的統計模型，計算出川普開除麥肯塔弗導致200億元的經濟產出損失。

研究報告指出，維持經濟數據獨立對美國經濟成長極為重要，因為可靠的統計數據能讓消費者與企業拿捏財務決策時不必盲目摸索。

川普今年1月提名資深經濟學家松本(Brett Matsumoto)出任勞工統計局局長，但參議院尚未通過局長接替人選，副局長維亞特羅斯基(William Wiatrowski)暫時代理局長空缺。

精華 FAQ

  • 報告估計，川普去年8月開除勞工統計局長後，因政策不確定性升高與經濟活動受壓抑，最終使美國經濟產出損失約200億美元。

  • 專家指出，當政府沒有證據卻干預獨立統計機關，企業與消費者會對前景更不確定，因而延後投資與支出，拖累整體經濟活動。

  • 報告認為，可信且獨立的聯邦統計數據是寶貴的經濟基礎設施，能協助各界做出財務決策，也對民主國家的經濟治理至關重要。

川普 史丹福大學

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