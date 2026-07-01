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老將擋不住新浪潮 科州初選揭民主黨5大現況

老將擋不住新浪潮 科州初選揭民主黨5大現況

記者顏伶如／即時報導
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基羅斯(Melat Kiros)在丹佛發表勝選感言。她在民主黨科羅拉多州聯邦眾議...
基羅斯(Melat Kiros)在丹佛發表勝選感言。她在民主黨科羅拉多州聯邦眾議員初選打敗連任15屆的國會老將德蓋特。(美聯社)

連任15屆的國會老將德蓋特(Diana DeGette)在民主黨科羅拉多州聯邦眾議員初選輸給29歲新秀基羅斯(Melat Kiros)，科州聯邦參議員班奈特(Michael Bennet)換跑道轉戰州長但初選敗在州檢察長魏瑟爾(Phil Weiser)手下。紐約時報1日分析，身為局外人的一批新人持續挺進，崛起於民主黨進步派的改革運動30日晚間在科州初選帶來震撼，成為左翼是否有能力推翻建制派政治人物、能否創造世代交替變革的最新指標。

德蓋特、班奈特都是民主黨主流人物，初選卻雙雙敗給以「華府局外人」自居、立場更左傾的挑戰者，自由派色彩更濃厚的基羅斯、魏瑟爾在激烈競爭之下勝出。另一位科州聯邦參議員希肯魯伯(John Hickenlooper)尋求連任，在民主黨初選則成功擋下進步派候選人的攻勢。

科州初選反映民主黨現況的五大要點：

即使是資深的進步派成員，也不敵來自左翼且更年輕的挑戰者

68歲的德蓋特就是貨真價實的進步派，力挺「全民聯邦醫療保險」(Medicare for All)，最初當選國會議員時基羅斯還沒出生。基羅斯競選主軸要求世代交替、反對以色列在加薩戰爭的作為。基羅斯反戰立場以及要求美國停止軍援以色列，態度都比德蓋特強硬且鮮明。

社會主義派在全國各地接連告捷

除了基羅斯之外，在民主黨國會初選獲得勝利的進步派候選人越來越多，包括紐約州的瓦爾迪茲( Claire Valdez)及與雪佛利爾(Darializa Avila Chevalier)、賓州的拉布(Chris Rabb)。

威斯康辛州州長候選人法蘭西斯卡‧洪(Francesca Hong，音譯)將測試社會主義是否能吸引搖擺選民。

身為建制派老將的希肯魯伯度過考驗

74歲的希肯魯伯屬於溫和派，在科州政壇深耕20年，面對年輕的進步派挑戰者時靈活將立場向左調整，例如聚焦移民政策與移民和海關執法局(ICE)改革等自由派優先議題，將近800萬元的競選資金則大幅領先對手，最後成功贏過州參議員岡薩雷斯(Julie Gonzales)。

川普因素炒熱原本選情冷淡的州長選舉

科州州長初選裡，法學院院長、曾在歐巴馬政府擔任聯邦律師的魏瑟爾去年民調落後班奈特30%，不過魏瑟爾把這場選舉定調為一場對抗川普總統的公投，進而締造後來居上的逆轉勝。

進步派在搖擺選區競爭中持續脫穎而出

今年從加州到賓州的搖擺選區，民主黨選民打破以往推舉溫和派候選人以爭取獨立選民共同對抗共和黨的傳統觀念，紛紛轉向支持左翼陣營候選人。

▼收聽一洲焦點Podcast：

連任15屆的國會老將德蓋特（Diana DeGette）。（美聯社）
連任15屆的國會老將德蓋特（Diana DeGette）。（美聯社）

基羅斯（Melat Kiros）在丹佛發表勝選感言。（美聯社）
基羅斯（Melat Kiros）在丹佛發表勝選感言。（美聯社）

精華 FAQ

  • 最受矚目的結果，是連任多屆的德蓋特與主流派班奈特都輸給更年輕、立場更左的挑戰者，凸顯民主黨內部正加速世代交替與路線翻新。

  • 文章指出，進步派候選人不只在科州得利，也在紐約、賓州等地陸續告捷，顯示社會主義或更左翼的訴求，正逐步擴大在民主黨初選中的影響力。

  • 希肯魯伯靠調整立場、聚焦移民與ICE改革並取得資金優勢而過關；魏瑟爾則把州長選戰包裝成反川普公投，成功逆轉班奈特，顯示策略仍很關鍵。

民主黨 科羅拉多州 紐約時報

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