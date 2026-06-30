我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃╱上半場結束 挪威1:0領先象牙海岸

紐約長島高速路巴士翻覆 釀2死近20傷

法駐紐約領事館將辦自由女神燈光秀 慶祝美建國250周年

中央社紐約29日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國駐紐約總領事館30日表示，將在紐約自由女神像（Statue of Liber...
法國駐紐約總領事館30日表示，將在紐約自由女神像（Statue of Liberty）舉行一場精心策劃的燈光秀，慶祝美國建國250周年。(美聯社)

法國駐紐約總領事館今天表示，將在紐約自由女神像（Statue of Liberty）舉行一場精心策劃的燈光秀，慶祝美國建國250周年。

法新社報導，這場被形容為「盛大藝術創作」的燈光秀，將由美國廣播公司（ABC）預先錄製，並在為7月4日美國獨立紀念日播出的25小時節目開場時播出。

法國駐紐約總領事館表示：「自由女神像將以民眾前所未見的方式呈現，演出設計旨在凸顯其象徵意義與情感力量。」

法國駐紐約總領事傅里斯科（Cedrik Fouriscot）告訴法新社：「我們的友誼已經有250年歷史，至今仍非常堅定且深厚，這也是為什麼我們想要做一些別具意義的事。」

矗立於紐約港（New York Harbor）的自由女神像是法國於1886年贈送給美國的禮物，也是美國最著名的地標之一。

法國本月已派遣「法國巡邏兵飛行表演隊」（Patrouille de France）赴美，紀念美國獨立250周年。

6月9日，該表演隊駕駛著8架艾費式噴射機（ALPHA）飛越自由女神像上空，以法國國旗的「藍、白、紅」3色彩繪曼哈頓天際。

精華 FAQ

  • 法國駐紐約總領事館將在紐約港的自由女神像舉行燈光秀，並以此作為慶祝美國建國250周年的重要藝術活動，展現其象徵意義。

  • 這場燈光秀被形容為盛大藝術創作，將由美國廣播公司預先錄製，並在7月4日獨立紀念日播出的25小時節目開場時播出。

  • 法方表示，法美友誼已延續250年，仍然堅定深厚，因此希望用自由女神像這個法國贈與美國的地標，做出別具意義的紀念。

曼哈頓

上一則

羅伯茲撰寫多數意見書：我們堅守14修正案起草者的承諾

延伸閱讀

慶建國250年 紐約高桅帆船遊行、梅西煙火秀連番登場

慶建國250年 紐約高桅帆船遊行、梅西煙火秀連番登場
華人教會辦禱告會 迎接建國250周年

華人教會辦禱告會 迎接建國250周年
迎250周年國慶 劉醇逸邀社區封存時光膠囊50年

迎250周年國慶 劉醇逸邀社區封存時光膠囊50年
父親節禮物／250周年紀念郵票 看英雄創造歷史

父親節禮物／250周年紀念郵票 看英雄創造歷史

熱門新聞

一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
美國前眾院議長裴洛西的最新持股動向曝光。(美聯社)

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

2026-06-25 19:08
微軟聯合創辦人比爾．蓋茲10日在華府國會山莊接受眾議院監督委員會閉門問詢後離開會場。(美聯社)

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

2026-06-23 22:29
明尼蘇達州「餵養我們的未來」聯邦福利詐騙案，主嫌之一艾德勒(Abdikerm Abdelahi Eidleh)逃亡四年後，終於在索馬利亞首都摩加迪休落網，並將被引渡回美國受審。(聯邦調查局)

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

2026-06-28 11:20
美國民眾逐漸感受到傳統的上班賺取月薪生存模式正在瓦解。示意圖，非新聞當事者。(路透)

工程師改賣寵物用品大暢銷 「被動收入」成為新美國夢

2026-06-25 22:02
代理司法部長布蘭奇宣布偵破涉案金額逾65億元的醫療詐欺案。(歐新社)

455人被控詐白卡、安寧照護65億元 90名醫療人員涉案

2026-06-23 20:46

超人氣

更多 >
以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年
買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位
三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」

三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」
男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑
世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強

世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強