法駐紐約領事館將辦自由女神燈光秀 慶祝美建國250周年
法國駐紐約總領事館今天表示，將在紐約自由女神像（Statue of Liberty）舉行一場精心策劃的燈光秀，慶祝美國建國250周年。
法新社報導，這場被形容為「盛大藝術創作」的燈光秀，將由美國廣播公司（ABC）預先錄製，並在為7月4日美國獨立紀念日播出的25小時節目開場時播出。
法國駐紐約總領事館表示：「自由女神像將以民眾前所未見的方式呈現，演出設計旨在凸顯其象徵意義與情感力量。」
法國駐紐約總領事傅里斯科（Cedrik Fouriscot）告訴法新社：「我們的友誼已經有250年歷史，至今仍非常堅定且深厚，這也是為什麼我們想要做一些別具意義的事。」
矗立於紐約港（New York Harbor）的自由女神像是法國於1886年贈送給美國的禮物，也是美國最著名的地標之一。
法國本月已派遣「法國巡邏兵飛行表演隊」（Patrouille de France）赴美，紀念美國獨立250周年。
6月9日，該表演隊駕駛著8架艾費式噴射機（ALPHA）飛越自由女神像上空，以法國國旗的「藍、白、紅」3色彩繪曼哈頓天際。
法國駐紐約總領事館將在紐約港的自由女神像舉行燈光秀，並以此作為慶祝美國建國250周年的重要藝術活動，展現其象徵意義。 這場燈光秀被形容為盛大藝術創作，將由美國廣播公司預先錄製，並在7月4日獨立紀念日播出的25小時節目開場時播出。 法方表示，法美友誼已延續250年，仍然堅定深厚，因此希望用自由女神像這個法國贈與美國的地標，做出別具意義的紀念。
精華 FAQ
法國駐紐約總領事館將在紐約港的自由女神像舉行燈光秀，並以此作為慶祝美國建國250周年的重要藝術活動，展現其象徵意義。
這場燈光秀被形容為盛大藝術創作，將由美國廣播公司預先錄製，並在7月4日獨立紀念日播出的25小時節目開場時播出。
法方表示，法美友誼已延續250年，仍然堅定深厚，因此希望用自由女神像這個法國贈與美國的地標，做出別具意義的紀念。
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