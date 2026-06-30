法駐紐約領事館將辦自由女神燈光秀 慶祝美建國250周年

法國駐紐約總領事館30日表示，將在紐約自由女神像（Statue of Liberty）舉行一場精心策劃的燈光秀，慶祝美國建國250周年。(美聯社)

法國駐紐約總領事館今天表示，將在紐約自由女神像（Statue of Liberty）舉行一場精心策劃的燈光秀，慶祝美國建國250周年。

法新社報導，這場被形容為「盛大藝術創作」的燈光秀，將由美國廣播公司（ABC）預先錄製，並在為7月4日美國獨立紀念日播出的25小時節目開場時播出。

法國駐紐約總領事館表示：「自由女神像將以民眾前所未見的方式呈現，演出設計旨在凸顯其象徵意義與情感力量。」

法國駐紐約總領事傅里斯科（Cedrik Fouriscot）告訴法新社：「我們的友誼已經有250年歷史，至今仍非常堅定且深厚，這也是為什麼我們想要做一些別具意義的事。」

矗立於紐約港（New York Harbor）的自由女神像是法國於1886年贈送給美國的禮物，也是美國最著名的地標之一。

法國本月已派遣「法國巡邏兵飛行表演隊」（Patrouille de France）赴美，紀念美國獨立250周年。

6月9日，該表演隊駕駛著8架艾費式噴射機（ALPHA）飛越自由女神像上空，以法國國旗的「藍、白、紅」3色彩繪曼哈頓 天際。