羅伯茲撰寫多數意見書：我們堅守14修正案起草者的承諾

最高法院大法官推翻川普總統取消出生公民權行政命令，由首席大法官羅伯茲(前排中)撰寫多數意見書。(路透)

最高法院30日推翻川普 總統取消出生公民權(birthright citizenship)行政命令，首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)撰寫的多數意見書指出，無證移民 或臨時合法居留者在美國生下的孩子，出生時就是美國公民 ，川普行政命令違反憲法第14修正案。

羅伯茲寫道：「不論過去或現在，公民權(Citizenship)一直都是擁有權利的權利(the right to have rights)，也就是能夠自由參與我們政治群體的權利。」

他指出，第14修正案起草者將這個承諾延伸到「在這片土地上每一個自由出生的人」，「我們今天堅守了這個承諾」。

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)加入多數意見決，但不認同羅伯茲對於出生公民權合乎憲法的觀點。

卡瓦諾單獨撰寫協同意見書指出，川普行政命令違反聯邦移民法，因為聯邦法條對於屬地公民主義已有明確定義。

但他指出，國會依然有權修改公民權規定。

卡瓦諾寫道，在符合第14修正案的前提之下，國會可以修改美國法典第8編第1401節(a)款或者行制定新法，為非法或臨時居留的外國公民在美國所生下的兒女，設立屬地主義公民權的例外情況，「可是國會到目前為止並沒有這麼做」。