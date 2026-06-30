我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成

川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻

羅伯茲撰寫多數意見書：我們堅守14修正案起草者的承諾

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最高法院大法官推翻川普總統取消出生公民權行政命令，由首席大法官羅伯茲(前排中)撰...
最高法院大法官推翻川普總統取消出生公民權行政命令，由首席大法官羅伯茲(前排中)撰寫多數意見書。(路透)

最高法院30日推翻川普總統取消出生公民權(birthright citizenship)行政命令，首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)撰寫的多數意見書指出，無證移民或臨時合法居留者在美國生下的孩子，出生時就是美國公民，川普行政命令違反憲法第14修正案。

羅伯茲寫道：「不論過去或現在，公民權(Citizenship)一直都是擁有權利的權利(the right to have rights)，也就是能夠自由參與我們政治群體的權利。」

他指出，第14修正案起草者將這個承諾延伸到「在這片土地上每一個自由出生的人」，「我們今天堅守了這個承諾」。

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)加入多數意見決，但不認同羅伯茲對於出生公民權合乎憲法的觀點。

卡瓦諾單獨撰寫協同意見書指出，川普行政命令違反聯邦移民法，因為聯邦法條對於屬地公民主義已有明確定義。

但他指出，國會依然有權修改公民權規定。

卡瓦諾寫道，在符合第14修正案的前提之下，國會可以修改美國法典第8編第1401節(a)款或者行制定新法，為非法或臨時居留的外國公民在美國所生下的兒女，設立屬地主義公民權的例外情況，「可是國會到目前為止並沒有這麼做」。

精華 FAQ

  • 最高法院推翻的是川普試圖取消出生公民權的行政命令，認定其與憲法第14修正案不符，因此無法限制在美出生子女的公民資格。

  • 羅伯茲指出，公民權是「擁有權利的權利」，也是自由參與政治共同體的基礎；他認為第14修正案的原始承諾，適用於所有在美國土地上自由出生的人。

  • 卡瓦諾認為行政命令違反的是聯邦移民法，因為現行法已明確定義屬地公民原則；他也表示，國會仍可依法修改相關規定，但目前並未這麼做。

移民 川普 美國公民

上一則

1898年「黃金德案」主角後裔 對最高法院判決感如釋重負

延伸閱讀

川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻

川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻
川普取消出生公民權令是否違憲 最高院本期最受矚目案

川普取消出生公民權令是否違憲 最高院本期最受矚目案
最高法院雙裁決5看點 聯準會免受政治干預

最高法院雙裁決5看點 聯準會免受政治干預
最高院擴大總統行政權 允解雇獨立機關官員 但不讓開除Fed庫克

最高院擴大總統行政權 允解雇獨立機關官員 但不讓開除Fed庫克

熱門新聞

一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
美國前眾院議長裴洛西的最新持股動向曝光。(美聯社)

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

2026-06-25 19:08
微軟聯合創辦人比爾．蓋茲10日在華府國會山莊接受眾議院監督委員會閉門問詢後離開會場。(美聯社)

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

2026-06-23 22:29
明尼蘇達州「餵養我們的未來」聯邦福利詐騙案，主嫌之一艾德勒(Abdikerm Abdelahi Eidleh)逃亡四年後，終於在索馬利亞首都摩加迪休落網，並將被引渡回美國受審。(聯邦調查局)

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

2026-06-28 11:20
美國民眾逐漸感受到傳統的上班賺取月薪生存模式正在瓦解。示意圖，非新聞當事者。(路透)

工程師改賣寵物用品大暢銷 「被動收入」成為新美國夢

2026-06-25 22:02
代理司法部長布蘭奇宣布偵破涉案金額逾65億元的醫療詐欺案。(歐新社)

455人被控詐白卡、安寧照護65億元 90名醫療人員涉案

2026-06-23 20:46

超人氣

更多 >
以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年
買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位
三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」

三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」
德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網

德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網
世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強

世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強