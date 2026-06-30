1898年「黃金德案」主角後裔 對最高法院判決感如釋重負

黃金德後裔黃諾曼在舊金山灣區家中，端詳家族照片。(路透資料照)

紐約時報 報導，1898年重大判例「美國訴黃金德案」(United States v. Wong Kim Ark)主角黃金德的直系後裔黃珊卓(Sandra Wong，音譯)受訪時說，對於最高法院裁決結果感到欣喜萬分，也覺得如釋重負。她說：「你在這裡出生，就屬於這裡。我們擁有這項權力已經150年了。」

黃珊卓說，曾祖父黃金德從來沒想過要成為一個象徵，「可是他為了追求正義挺身而出，結果改變了歷史」。

黃珊卓的弟弟黃諾曼(Norman Wong，音譯)則說，黃金德遺留精神以及最高法院30日裁決，可以讓人得到一個意義更深遠的教訓。他說：「所有美國人都必須為自己的權利挺身而出。」

黃金德(Wong Kim Ark)1870年出生於舊金山唐人街。1882年「排華法案」通過後，黃金德隨家人返回中國，後來受到高薪前景吸引而想要返回美國，1895年遭到拒絕入境。年僅24歲的黃金德對美國政府提告時，是留著長辮子的唐人街廚師。

最高法院根據憲法第14修正案，1898年在「美國訴黃金德案」裁定舊金山出生的華裔 移民之子黃金德是美國公民 ，成為具有指標意義的出生公民權重大判例。