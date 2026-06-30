我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高院：各州得以禁止跨性別運動員參加女子體育賽事

川普取消出生公民權令違憲？最高院本期最受矚目案

最高法院：各州得以禁止跨性別運動員參加女子體育賽事

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最高法院30日以6票對3票表決裁定，各州得以禁止跨性別運動選手參加女子體育賽事，...
最高法院30日以6票對3票表決裁定，各州得以禁止跨性別運動選手參加女子體育賽事，禁令並未歧視跨性別選手。（歐新社）

最高法院30日以6票對3票表決裁定，各州得以禁止跨性別運動選手參加女子體育賽事，禁令並未歧視跨性別選手。有線電視新聞網(CNN)分析，這是最近幾年來跨性別人士在一連串法律挫敗裡遭受最新打擊；雖然大法官處理的是來自兩州法律，但裁決結果將對訂定類似州法的全國半數州帶來影響。

「西維州訴BPJ案」(West Virginia v. B.P.J.)以及「李睿德訴赫克斯案」(Little v. Hecox)分別從西維吉尼亞、愛達荷州一路纏訟到最高法院，引起跨性別者是否有資格參加女子體育競賽的全國辯論。

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)撰寫的多數意見書指出，根據憲法，立法機關與學校具備更好能力，可以在意見相左的醫學與科學考量底下畫定適當界線。

最高法院裁決堪稱本屆會期最受矚目的「文化戰爭」(culture war)爭議，判決結果意味著與西維州、愛達荷州立有類似法律的全國其他約27州，禁止跨性別選手參加女子體運活動的州法將繼續維持有效。立場傾向保守派的州政府官員指出，這些禁令旨在確保生理女性的運動員能夠在比賽場上公平競爭，有助於維護女孩的安全與平等。

CNN分析，保守派居多數的最高法院這道裁決，對男女同志、雙性戀者、跨性別者以及性別認同疑惑者社群(LGBTQ)維權運動帶來重大挫敗，就在一年前，大法官才剛允許各州禁止對未成年人士的跨性別照護，例如青春期阻斷劑和激素療法。後來法院允許川普總統禁止跨性別人士服役，也允許聯邦政府規定美國護照必須填寫出生性別。

兩件官司的原告分別是西維吉尼亞州跨性別學生蓓奇‧派波爾-傑克森(Becky Pepper-Jackson)與愛達荷州跨性別學生琳賽‧赫克斯(Lindsay Hecox)，提告時年僅15歲、24歲。

派波爾-傑克森就讀國中時想參加女子越野田徑隊結果遭拒，2021年將州政府告上法院。她在小學三年級時更換性別，完成改為女生名字的法律程序，取得註記「女孩」的出生證明，服用青春期阻斷藥物之後，成長期間沒有出現男子性徵。辯護律師團向法院指出，由於沒有男子性徵，派波爾-傑克森相較於其他女子運動員，並不具備生理優勢。

就讀波伊西州立大學(Boise State University)的赫克斯，想要參加女子田徑隊選拔卻遭拒，2020年提告。但赫克斯最後並沒有進入校隊，轉而參加女子俱樂部的跑步、足球活動。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 最高法院以六比三判決，認定各州可以禁止跨性別運動員參加女子體育賽事，且此類禁令不屬於歧視。這使得多州相似法律得以繼續有效。

  • 判決雖然源自西維吉尼亞與愛達荷兩州的案件，但結果將影響全美約二十七個有類似法律的州，讓它們禁止跨性別選手參賽的規定維持不變。

  • 兩案原告分別是西維吉尼亞的蓓奇‧派波爾-傑克森與愛達荷的琳賽‧赫克斯，爭點在於跨性別學生是否有資格參加女子田徑等競賽。

跨性別 維州 愛達荷州

上一則

拿競選資金帶妻兒度假 民主黨參議員加列戈遭司法部調查

延伸閱讀

法輪功告思科「助中迫害人權」美最高法院駁回訴訟

法輪功告思科「助中迫害人權」美最高法院駁回訴訟
最高法院裁定：郵寄選票選後5天送達 仍有效

最高法院裁定：郵寄選票選後5天送達 仍有效
重大改變…最高法院擋下川普炒庫克 但這機構官員可解雇

重大改變…最高法院擋下川普炒庫克 但這機構官員可解雇
最高法院挺川普政府 數十萬海地、敘利亞移民面臨驅逐

最高法院挺川普政府 數十萬海地、敘利亞移民面臨驅逐

熱門新聞

一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
美國前眾院議長裴洛西的最新持股動向曝光。(美聯社)

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

2026-06-25 19:08
佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌五周年將屆，這起事件是美國史上死傷最慘重的建築結構事故之一。（美聯社檔案照）

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

2026-06-22 12:13
微軟聯合創辦人比爾．蓋茲10日在華府國會山莊接受眾議院監督委員會閉門問詢後離開會場。(美聯社)

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

2026-06-23 22:29
國家廣播公司晨間新聞節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞與母親南茜(左)。84歲的南茜已失蹤多時，仍無音訊，全美關切。多名了解調查情況的執法消息人士告訴CNN，一份於2月份寄給媒體的字條寫道，她的母親已喪命。(路透)

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

2026-06-23 09:29
明尼蘇達州「餵養我們的未來」聯邦福利詐騙案，主嫌之一艾德勒(Abdikerm Abdelahi Eidleh)逃亡四年後，終於在索馬利亞首都摩加迪休落網，並將被引渡回美國受審。(聯邦調查局)

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

2026-06-28 11:20

超人氣

更多 >
以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年
買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位
三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」

三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」
德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網

德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網
世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強

世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強