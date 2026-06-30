最高法院：各州得以禁止跨性別運動員參加女子體育賽事

最高法院30日以6票對3票表決裁定，各州得以禁止跨性別運動選手參加女子體育賽事，禁令並未歧視跨性別選手。（歐新社）

最高法院30日以6票對3票表決裁定，各州得以禁止跨性別 運動選手參加女子體育賽事，禁令並未歧視跨性別選手。有線電視新聞網(CNN)分析，這是最近幾年來跨性別人士在一連串法律挫敗裡遭受最新打擊；雖然大法官處理的是來自兩州法律，但裁決結果將對訂定類似州法的全國半數州帶來影響。

「西維州 訴BPJ案」(West Virginia v. B.P.J.)以及「李睿德訴赫克斯案」(Little v. Hecox)分別從西維吉尼亞、愛達荷州 一路纏訟到最高法院，引起跨性別者是否有資格參加女子體育競賽的全國辯論。

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)撰寫的多數意見書指出，根據憲法，立法機關與學校具備更好能力，可以在意見相左的醫學與科學考量底下畫定適當界線。

最高法院裁決堪稱本屆會期最受矚目的「文化戰爭」(culture war)爭議，判決結果意味著與西維州、愛達荷州立有類似法律的全國其他約27州，禁止跨性別選手參加女子體運活動的州法將繼續維持有效。立場傾向保守派的州政府官員指出，這些禁令旨在確保生理女性的運動員能夠在比賽場上公平競爭，有助於維護女孩的安全與平等。

CNN分析，保守派居多數的最高法院這道裁決，對男女同志、雙性戀者、跨性別者以及性別認同疑惑者社群(LGBTQ)維權運動帶來重大挫敗，就在一年前，大法官才剛允許各州禁止對未成年人士的跨性別照護，例如青春期阻斷劑和激素療法。後來法院允許川普總統禁止跨性別人士服役，也允許聯邦政府規定美國護照必須填寫出生性別。

兩件官司的原告分別是西維吉尼亞州跨性別學生蓓奇‧派波爾-傑克森(Becky Pepper-Jackson)與愛達荷州跨性別學生琳賽‧赫克斯(Lindsay Hecox)，提告時年僅15歲、24歲。

派波爾-傑克森就讀國中時想參加女子越野田徑隊結果遭拒，2021年將州政府告上法院。她在小學三年級時更換性別，完成改為女生名字的法律程序，取得註記「女孩」的出生證明，服用青春期阻斷藥物之後，成長期間沒有出現男子性徵。辯護律師團向法院指出，由於沒有男子性徵，派波爾-傑克森相較於其他女子運動員，並不具備生理優勢。

就讀波伊西州立大學(Boise State University)的赫克斯，想要參加女子田徑隊選拔卻遭拒，2020年提告。但赫克斯最後並沒有進入校隊，轉而參加女子俱樂部的跑步、足球活動。

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