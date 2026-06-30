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拿競選資金帶妻兒度假 民主黨參議員加列戈遭司法部調查

記者顏伶如／即時報導
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民主黨亞利桑納州聯邦參議員加列戈（Ruben Gallego）。（歐新社）
民主黨亞利桑納州聯邦參議員加列戈（Ruben Gallego）。（歐新社）

紐約時報29日報導，消息人士說，民主黨亞利桑納州聯邦參議員加列戈(Ruben Gallego)拿競選資金帶妻兒度假、前往迪士尼遊玩、購買3萬7500元超級盃(Super Bowl)門票等作法，引發違反選舉獻金法質疑，已經遭到司法部調查。加列戈被認為可能參加2028年民主黨總統初選，競選資金來自支持者捐款，外界認定捐款目的是做為加列戈或盟友的選舉。

報導指出，加列戈為競選資金帶妻子、孩子以及一名幫忙看孩子的外籍互惠生(au pair)購買前往波多黎各、南塔基特(Nantucket)、聖巴特島(St. Barths)、邁阿密等地機票，在麗思卡爾頓飯店(Ritz-Carlton)消費超過2萬元，托兒花費則超過2萬6000元。這些消費從2019年以來都向競選帳戶報銷。

報導指出，國會議員的托兒支出報銷是允許的，近幾年變得越來越常見，反映新一代年輕國會議員人數增加，必須在兼顧家庭與政治活動之間求取平衡。

參院操守委員會(Senate Ethics Committee)經過獨立調查之後，29日對於加列戈涉嫌違反選舉獻金法的傳聞做出澄清。加列戈發言人則批評司法部調查存有政治動機，並稱川普總統動用司法部對付政敵。

加列戈日前在社群媒體發文寫道，有時帶著妻子跟孩子一起前往度假村或參加募款活動，「為什麼會在這些很棒的地方辦活動呢？沒錯，因為金主就在那邊，這也是競選活動的一部分」。

不過，加列戈有意爭取更上一層樓政治發展之際，花錢習慣可能因此遭到金主檢視。

專門研究選舉法規與政府道德操守的哥倫比亞法學院教授布瑞弗特(Richard Briffault)指出：「除非孩子們也在活動現場遊說並在社交場合穿梭，否則這確實讓競選活動跟私人度假之間的界線變得模糊。」

根據紐約時報取得加列戈支出申報與旅遊紀錄，光是2025年裡，他就多次帶著家人前往度假勝地，向競選帳戶報銷數萬元機票費用，其中幾次出遊剛好碰上私人活動或慶祝儀式，例如他的妻子雪梨(Sydney Gallego)在邁阿密過生日。

加列戈夫妻請來一名幫忙照顧孩子的互惠生，這名互惠生在加列戈全家11次搭機出遊時同行。

2025年，加列戈兩度用競選資金讓妻子、孩子、互惠生搭機前往迪士尼樂園，參加國會同僚的募款活動。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 報導指他以競選資金支付妻兒度假、迪士尼行程、超級盃門票與高額飯店和托兒費，因而引發是否違反選舉獻金法的疑慮，司法部因此介入調查。

  • 包括替家人與互惠生購買前往波多黎各、南塔基特、聖巴特島和邁阿密機票，在麗思卡爾頓消費逾兩萬元，以及托兒費超過兩萬六千元等報銷。

  • 其發言人批評司法部調查帶有政治動機，指控川普政府動用司法部對付政敵；加列戈本人則稱帶家人參與度假或募款，是競選活動的一部分。

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