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默克、艾伯維疑在中國藥物試驗 美眾院委員會啟動調查

中央社華盛頓30日綜合外電報導
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美國跨黨派國會議員已針對藥廠默克集團和艾伯維是否曾經參與在中國進行的臨床試驗、進...
美國跨黨派國會議員已針對藥廠默克集團和艾伯維是否曾經參與在中國進行的臨床試驗、進而增強這個共產國家軍事能力，從國家安全層面上啟動調查。圖為默克集團（Merck）。(路透)

根據路透看到的發函內容，美國跨黨派國會議員已針對藥廠默克集團和艾伯維是否曾經參與在中國進行的臨床試驗、進而增強這個共產國家軍事能力，從國家安全層面上啟動調查。

路透報導，發文日期為昨天、由聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）主席、密西根州共和黨籍議員穆勒納爾（John Moolenaar）領銜的公函要求兩家藥廠於7月17日前，提供其在中國試驗據點，特別是在新疆地區與軍方醫院的盡職調查、資料保護流程和其他標準的細節。

默克集團（Merck）表示，病患安全和道德誠信是其臨床研究計畫的優先考量，強調遵循所有全球規範。艾伯維（AbbVie）則拒絕評論。

中國駐美國大使館發言人以電郵回覆表示，委員會的行動「毫無可信度」，中方反對將貿易及科技議題政治化。

公函指出，新疆是北京針對維吾爾族及其他少數民族和宗教少數群體進行「種族滅絕」的核心，強調中國研究人員曾以文件證明，臨床試驗參與者的知情同意保障存在疏漏。

發函內容也提及，2021年通過的「防止維吾爾人強迫勞動法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）雖未明確涵蓋臨床試驗，但在道德風險考量下，仍體現出確保流程中不涉及強迫勞動的最佳做法。

函中指出：「透過監理改革、國家補貼，以及（充其量）道德上備受爭議的手段等一系列手法，中國已經搖身變成全球執行早期人體藥物試驗成本最低且速度最快的地方。」

近年中國臨床試驗數量已經超越美國。一項研究顯示，美國在全球早期藥物開發計畫中的占比已經從2015年的48%降至2024年的約37%，同期中國則自8%增至超過32%。

對默克和艾伯維的相關調查是美國政府日益關切中國在生技產業中發揮影響力的最新跡象。美國「新興生物技術國家安全委員會」（National Security Commission on Emerging Biotechnology）去年12月報告曾示警，「中國已經系統性建立起垂直整合的生技生態圈，如今已經處於可與美國領導地位抗衡的最佳位置。」

委員會指出，默克自從2005年以來，已經贊助或合作進行224項在中國的臨床研究，其中至少31項在新疆、40項在中國軍方所屬醫療中心和醫院進行。艾伯維自從2007年以來則贊助或合作超過100項在中國的臨床研究，當中至少17項在新疆、16項在軍方單位進行。

發函內容強調：「在中華人民共和國軍方醫院進行這些研究，導致美國企業的尖端生技智慧財產權有遭到轉移給中國軍方的潛在風險。」

美國跨黨派國會議員已針對藥廠默克集團和艾伯維（AbbVie）是否曾經參與在中國進...
美國跨黨派國會議員已針對藥廠默克集團和艾伯維（AbbVie）是否曾經參與在中國進行的臨床試驗、進而增強這個共產國家軍事能力，從國家安全層面上啟動調查。(路透)

精華 FAQ

  • 委員會懷疑兩家藥廠在中國的臨床試驗，可能涉及新疆或軍方醫院，進而帶來資料保護、道德風險與技術外流問題，因此啟動國安層面的調查。

  • 公函要求說明中國試驗據點、在新疆與軍方醫院的盡職調查、資料保護流程，以及其他相關標準，並須於7月17日前回覆。

  • 美方擔憂中國利用低成本、快速的臨床試驗吸引外資與技術，並可能透過軍方醫院或研究合作取得美企尖端生技智慧財產權。

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