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為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

編譯吳孟真／綜合外電
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美國科技巨頭向來以各種職場福利著稱，輝達卻走精簡路線，因執行長黃仁勳強調，享樂與...
美國科技巨頭向來以各種職場福利著稱，輝達卻走精簡路線，因執行長黃仁勳強調，享樂與工作應有所區隔。（美聯社）

美國科技巨頭向來以高薪、免費餐飲及豪華辦公空間等員工福利著稱，但輝達NVIDIA，又譯英偉達）走的是不同路線。前員工透露，輝達不提供免費午餐，因為執行長黃仁勳認為，工作與享樂應有所區隔，這種理念也反映出該公司節儉的企業文化。

軟體工程師兼產業分析師Gergely Orosz近期發文指出，輝達提供的零食和咖啡並非免費，引發外界關注，認為該公司福利相對精簡。

兩名輝達前員工向Business Insider表示，輝達員工餐廳的餐點並非免費，但公司提供補助，也就是部分餐費由輝達負擔。咖啡等部分飲品免費，但特定瓶裝飲料，以及園區咖啡店販售的飲品，仍須自行付費。

過去，矽谷科技巨頭常藉免費餐點、健身房和豪華園區等福利，吸引員工長時間待在辦公室。輝達前員工則形容，該公司企業文化建立在節儉理念之上，與工作本身相比，奢華的職場福利反而次要，而這種作法反映了輝達企業文化的不同面向。

其中一人表示，「就理念而言，黃仁勳一向相信，享樂與工作應有所區隔」，輝達沒有「桌球桌、健身房或到府按摩等這類福利」。另一人補充，黃仁勳希望員工能投入自己「畢生的事業」，而這需要維持健康的工作與生活平衡，「其他公司提供免費福利，某種程度上是在引導員工盡可能待在辦公室；輝達的理念正好相反」。

另一名前員工則說，「節儉深植於輝達的DNA」，「硬體公司的利潤率一向很低，遠不如軟體公司」。

隨著科技公司在人工智慧（AI）時代重新檢視員工福利，且更加重視成本紀律，輝達這種低調務實的做法，已不再顯得格格不入。

精華 FAQ

  • 前員工指出，黃仁勳認為工作與享樂應有所區隔，因此公司不以免費餐飲、桌球桌或按摩等福利吸引員工久待辦公室，而是鼓勵把重心放在工作本身。

  • 輝達餐廳並非完全免費，但公司提供部分餐費補助；咖啡等部分飲品可免費取得，不過某些瓶裝飲料，以及園區咖啡店販售的飲品，仍需員工自行付款。

  • 隨AI競爭加劇，科技公司更重視成本控制與效率，輝達原本低調務實的作風因此更符合趨勢，也凸顯硬體公司本來就比軟體公司更重視利潤與紀律。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

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