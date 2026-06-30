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環孢子蟲感染 17州通報145起境內病例

編譯陳韻涵／即時報導
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聯邦疾病防治中心(CDC)報告指出，全美17州、至少145人感染「環孢子蟲病」，病患年齡介於5歲至86歲之間，初步研判可能透過食用不乾淨的食物而染病，症狀包括腹瀉、抽筋、噁心、嘔吐與疲勞等。

每日郵報(Daily Mail)報導，環孢子蟲病由環孢子(cyclospora)寄生蟲引起，主要透過食用或飲用遭寄生蟲糞便汙染的食物或飲水傳染，人與人之間的傳播相當罕見。病患接觸環孢子蟲後約一周會開始出現腹瀉、嚴重痙攣、噁心、嘔吐與疲勞等症狀，若未及時治療，病情可能持續超過一個月，症狀反覆發作。

CDC截至16日統計，遍佈17個州的145名患者中，有20人住院治療，發病時間集中在5月1日至6月6日，迄今已知的病患近期都沒有出國旅遊紀錄。

CDC表示：「地方、州及聯邦單位如CDC、聯邦食品暨藥物管理局(FDA)等公共衛生部門正在調查多個州的數起群聚病例，調查潛在感染源。」

病患集中在紐約州，接著是德州與伊利諾州。

CDC建議民眾避免飲食可能遭糞便汙染的食物或水源，並依照一般食品安全準則預防感染。

過去類似的感染源與袋裝沙拉、香菜、羅勒等綠葉蔬菜有關；另外，CDC也通報45起與境外旅遊飲食相關的環孢子蟲病例，病患年齡介於17歲至89歲，其中3人住院。

精華 FAQ

  • CDC目前統計，全美共有17個州通報至少145名境內感染者，年齡從5歲到86歲不等，其中20人已因病住院治療。

  • 環孢子蟲病主要經由食用或飲用遭寄生蟲糞便汙染的食物與水傳播，人與人之間直接傳染相當少見，常與不潔食材有關。

  • CDC表示正與地方、州及聯邦單位共同調查多州群聚感染來源，並提醒民眾避免接觸可能遭糞便汙染的食物與水源。

CDC 聯邦疾病防治中心 紐約州

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