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拜倫罕見現身「新髮型」竟讓網友差點認不出

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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川普總統在白宮舉行的UFC Freedom 250活動中與兒子拜倫交談。（路透）
川普總統在白宮舉行的UFC Freedom 250活動中與兒子拜倫交談。（路透）

據紐約郵報報導，拜倫（Barron Trump）14日在白宮舉辦的UFC賽事中，以全新髮型公開亮相，引發外界關注。

這個周末，川普總統最小的兒子，以較數月前公開露面時更長、更自然蓬鬆的髮型現身。

不同於過去經常將頭髮向後梳理，現年20歲的拜倫此次改以瀏海自然垂落額前的造型亮相，整體風格顯得更加隨性。

拜倫出席了在白宮舉行的UFC Freedom 250活動，首次公開展示這款新髮型。

當天，他身穿深色西裝、未繫領帶，以正式卻不失輕鬆的造型現身，出席這場適逢父親80歲生日所舉辦的UFC賽事。

目前就讀於紐約大學（New York University，NYU）的拜倫，也與同父異母的兄姊一同出席活動。

一家人在白宮草坪觀賞了共七場比賽，其中以蓋奇（Justin Gaethje）對決托普里亞（Ilia Topuria）的主賽最受矚目。

拜倫上一次公開露面是在今年2月，當時陪同父親出席於國會發表的重要演說。

此後，他未參加4月舉行的白宮復活節滾彩蛋活動，也未現身上個月小唐納與安德森（Bettina Anderson）在巴哈馬舉行的婚禮。

拜倫自2024年起就讀於紐約大學史登商學院（Stern School of Business）。

根據Page Six去年報導，多位維安人員透露，拜倫曾於某個學期從紐約校區轉至「另一個NYU校區」上課。

眾生相雜誌則指出，他曾前往距離白宮（1600 Pennsylvania Avenue）僅數個街區的華盛頓校區試讀。

今年3月，眾生相形容拜倫相較於其他兄姊，「有點像個獨來獨往的人（sort of a loner）」。

一位知情人士表示，「他比較像母親梅蘭妮亞（Melania Trump），身上帶有一種歐洲人的冷靜與疏離感，以及安靜、優雅的氣質。」

消息人士也指出，盡管拜倫不像父親那樣作風強勢、個性張揚，但他仍可說是父親的「翻版（carbon copy）」。

據稱，他繼承了父親對經商、賺錢以及打造個人品牌的濃厚興趣。

最近，拜倫也表態支持一個上個月才推出的新飲料品牌Sollos Yerba Mate。

該品牌由一群年齡介於19至23歲的好友共同創立，首波推出的產品為每箱12罐裝的鳳梨椰子口味瑪黛茶（Pineapple+Coconut），售價39美元。

精華 FAQ

  • 他是在白宮舉行的UFC Freedom 250賽事中首次公開亮相新髮型，當天與家人一同觀賞多場比賽，因此立刻成為媒體與網友關注焦點。

  • 他過去常將頭髮向後梳理，這次則改成瀏海自然垂落額前，整體更長、更蓬鬆，也顯得更隨性，讓不少網友直呼差點認不出。

  • 文章指出他目前就讀紐約大學史登商學院，性格偏低調獨立，並被認為繼承父親對經商與個人品牌的興趣，近期也公開支持新飲料品牌。

紐約大學 白宮 川普

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