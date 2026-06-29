AI與自動化不如預期 福特回聘350名資深工程師

福特汽車生產線。（美聯社檔案照）

採用人工智慧 (AI)及自動化系統但未能達到預期的品質水準之後，福特汽車(Ford)已經聘回負責品質管控的350名資深工程師，以彌補自動畫系統的缺陷，其中某些工程師先前從福特離開之後，轉到供應商任職。福特表示，AI還是沒辦法跟真人工程師的技能與經驗媲美。

彭博新聞日前報導，福特營運長葛皓華(Kumar Galhotra)對媒體表示，福特過去這段期間越來越仰賴自動化品管系統，可是結果卻讓人失望。

葛皓華表示，公司因此「把技術專家找回來」。他說：「這些專家能在零件都還沒送到工廠廠房之前，就開始尋找有哪些可能存在的故障點。」

福特車輛硬體工程部副總監潘查理(Charles Poon，音譯)上周對媒體表示：「我們錯信只要引進人工智慧，並且導入設計需求，就能生產高品質的產品。」

潘查理說，人工智慧是很好的工具，至於強大與否則取決於用什麼訊息訓練AI。他說，過去幾年裡，我們沒有像以前那樣重視跟我們一起經歷許多產品周期、經驗最豐富工程師們的智慧。

潘查理表示，AI驅動的品管檢查並沒有達到預期效果。

不過，找回資深工程師並不代表福特將完全放棄AI計畫。相反的，福特現正利用獲得回聘、被喻為「灰白鬍子」(gray beard)的資深工程師培訓年輕工程師，並且重新編寫AI工具。

重新聘回資深員工的作法似乎讓福特收到回報，福特執行長法利(Jim Farley)表示，保固(warranty)與召修(recall)等成本得以降低，「實際上幫福利節省了以億計數的成本開銷」。

福特是多家希望跟上AI熱潮的美國汽車製造商之一，華爾街則對於AI可能大幅提高車商利潤充滿狂熱。

法利去年接受傳記作家艾薩克森(Walter Isaacson)專訪時說：「AI將把許多白領階級勞工拋在腦後。」葛皓華去年10月在財報電話會議上說，福特正在整個工業體系部署AI，包括在工廠部署900個由AI驅動的攝影機，以便從源頭偵測品質問題，協助緩解供應中斷的風險。