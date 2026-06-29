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重大改變…最高法院擋下川普炒庫克 但這機構官員可解雇

記者顏伶如／即時報導
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聯邦準備理事會理事莉莎‧庫克。（美聯社檔案照）
聯邦準備理事會理事莉莎‧庫克。（美聯社檔案照）

川普總統企圖開除聯邦準備理事會(Federal Reserve)理事莉莎‧庫克(Lisa Cook)、聯邦貿易委員會(FTC)委員蕾貝卡‧斯勞特(Rebecca Slaughter)而引發的兩起訴訟，最高法院29日做出判決。在「川普訴庫克案」(Trump v. Cook)中，大法官裁定川普無權解雇庫克，在「川普訴斯勞特案」(Trump v. Slaughter)裡，大法官則大幅擴張總統權力，允許川普開除獨立監督機關的政府官員。

大法官在「川普訴斯勞特案」裡以6票對3票投票結果裁定川普政府勝訴，裁決結果推翻了1935年重大判例「亨弗里執行人訴美國案」(Humphrey's Executor v. United States)。

紐約時報分析，大法官認為總統有權開除原本受到聯邦法律保護的獨立監督機關官員，意味著權力從國會轉向總統的重大改變，總統將對獨立機關擁有更直接的控制權，聯邦政府架構可能出現劇烈改變。

判決結果對20多個機關也將帶來影響，包括旨在保護消費者、勞工、環境與核能安全的機構。這些機關在傳統上向來受到類似法律保護，免於受到總統完全控制。

已有91年歷史的「亨弗里執行人訴美國案」，禁止總統在沒有「正當理由」(for cause)的情況下，只因政策意見分歧而開除獨立機關官員。

在「川普訴庫克案」當中，大法官則以5票對4票表決結果，擋下川普的開除，庫克得以保住聯準會現職。

主要意件書由首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)撰寫，多數意見決包括三位自由派大法官凱根(Elena Kagan)、薩多馬友(Sonia Sotomayor)、傑克森(Ketanji Brown Jackson)以及保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)。另外四位保守派大法官則持不同意見。

川普以庫克涉及貸款詐欺為由予以免職，但庫克則主張，被川普逼走是因為在川普二度執政最初九個月期間，拒絕支持川普要求聯準會配合的降息行動。

羅伯茲撰寫的主要意見書指出，聯準會是中央銀行，維持獨立極為重要，白宮聲稱總統擁有廣泛裁量權因此開除官員的決策不受司法審查的說詞並不成立。

聯邦貿易委員會委員蕾貝卡‧斯勞特。（路透檔案照）
聯邦貿易委員會委員蕾貝卡‧斯勞特。（路透檔案照）

精華 FAQ

  • 庫克案中，法院以5比4擋下川普開除行動，庫克得以留任；斯勞特案則以6比3支持川普，允許總統解雇部分獨立監督機關官員。

  • 因為大法官推翻1935年亨弗里執行人案的核心限制，讓總統對獨立機關的人事控制更直接，國會原本設下的保護被大幅削弱。

  • 庫克認為自己遭免職並非單純因貸款詐欺，而是因為她拒絕配合川普施壓聯準會降息，因此川普無權以此作為解雇理由。

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