最高法院：選舉日之後寬限期內寄達的通訊選票仍為有效票

選舉日(Election Day)之後五天寬限期內寄達選務機關的通訊選票仍視為有效票。（美聯社）

密西西比州 州法規定，選舉日(Election Day)之後五天寬限期內寄達選務機關的通訊選票仍視為有效票，川普政府試圖推翻密州規定，最高法院29日裁定，密州州法維持有效。大法官以5票對4票通過表決，首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)、保守派大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett)加入三位自由派大法官的多數意見決。

紐約時報分析，最高法院裁決對於推動縮減通訊選票(mail-in ballots)的共和黨 與川普總統帶來打擊，與密州一樣訂定類似法律的至少18州與美國領地州法也得以維持，其中包括在2026年期中選舉屬於兩黨競爭激烈決戰選區的內華達州與加州。

對於川普來說，最高法院裁決堪稱一大挫敗。川普長期批評通訊投票，並稱通訊投票容易舞弊，是導致2020年大選失敗的原因之一。

大法官在此案當中面臨的關鍵問題在於，密西西比州州法是否牴觸聯邦法律針對選舉日而訂定的相關規範。

共和黨居多數的密州州議會，疫情期間頒布規定，允許選舉日之後五天寬限期內寄達選務機關的通訊選票列為有效票，後來規定變成永久有效。。

共和黨全國委員會(Republican National Committee)與密州共和黨黨部後來提告對州法提出挑戰，主張聯邦法律把選舉日規定為選票必須繳交給選務機關的最終期限。

今年3月的言詞辯論庭上，大法官討論焦點集中在密州如何證明選務機關較晚收到的通訊選票，到底是在選舉日當天或之前寄出。

幾名保守派大法官對密州作法提出質詢，因為密州不僅允許蓋有美國郵政總局(USPS)郵戳的通訊選票在寬限期內寄達列入計票，還接受私人企業聯邦快遞(FedEx)遞送的選票。

三位自由派大法官則指出，憲法規定各州得以自行制定選舉法規。

多位大法官在言詞辯論期間紛紛指出，如果推翻密州法律規定，恐將引發挑戰選舉慣例的一波又一波官司潮，包括提前投票(early voting)以及給予軍人、旅外美國公民投票方便的各種措施。