最高法院：選舉日之後寬限期內寄達的通訊選票仍為有效票
密西西比州州法規定，選舉日(Election Day)之後五天寬限期內寄達選務機關的通訊選票仍視為有效票，川普政府試圖推翻密州規定，最高法院29日裁定，密州州法維持有效。大法官以5票對4票通過表決，首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)、保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)加入三位自由派大法官的多數意見決。
紐約時報分析，最高法院裁決對於推動縮減通訊選票(mail-in ballots)的共和黨與川普總統帶來打擊，與密州一樣訂定類似法律的至少18州與美國領地州法也得以維持，其中包括在2026年期中選舉屬於兩黨競爭激烈決戰選區的內華達州與加州。
對於川普來說，最高法院裁決堪稱一大挫敗。川普長期批評通訊投票，並稱通訊投票容易舞弊，是導致2020年大選失敗的原因之一。
大法官在此案當中面臨的關鍵問題在於，密西西比州州法是否牴觸聯邦法律針對選舉日而訂定的相關規範。
共和黨居多數的密州州議會，疫情期間頒布規定，允許選舉日之後五天寬限期內寄達選務機關的通訊選票列為有效票，後來規定變成永久有效。。
共和黨全國委員會(Republican National Committee)與密州共和黨黨部後來提告對州法提出挑戰，主張聯邦法律把選舉日規定為選票必須繳交給選務機關的最終期限。
今年3月的言詞辯論庭上，大法官討論焦點集中在密州如何證明選務機關較晚收到的通訊選票，到底是在選舉日當天或之前寄出。
幾名保守派大法官對密州作法提出質詢，因為密州不僅允許蓋有美國郵政總局(USPS)郵戳的通訊選票在寬限期內寄達列入計票，還接受私人企業聯邦快遞(FedEx)遞送的選票。
三位自由派大法官則指出，憲法規定各州得以自行制定選舉法規。
多位大法官在言詞辯論期間紛紛指出，如果推翻密州法律規定，恐將引發挑戰選舉慣例的一波又一波官司潮，包括提前投票(early voting)以及給予軍人、旅外美國公民投票方便的各種措施。
法院認定密西西比州允許選舉日後五天寬限期內寄達的通訊選票仍可計票，州法不違反相關聯邦規範，因此該規定繼續有效。 此案對川普與共和黨是一大挫敗，因為他們主張縮減通訊投票。判決不僅維持密州制度，也使至少十八州及美國領地的類似規定暫時保住。 爭點在於州法是否牴觸聯邦對選舉日的規範，以及晚到選票如何證明是否準時寄出。保守派質疑郵戳與FedEx遞送，自由派則強調各州選舉自治。
精華 FAQ
法院認定密西西比州允許選舉日後五天寬限期內寄達的通訊選票仍可計票，州法不違反相關聯邦規範，因此該規定繼續有效。
此案對川普與共和黨是一大挫敗，因為他們主張縮減通訊投票。判決不僅維持密州制度，也使至少十八州及美國領地的類似規定暫時保住。
爭點在於州法是否牴觸聯邦對選舉日的規範，以及晚到選票如何證明是否準時寄出。保守派質疑郵戳與FedEx遞送，自由派則強調各州選舉自治。
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